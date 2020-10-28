Ксения Мишина рассказала о первом свидании на проекте 'Холостячка'

В пятницу, 30 октября, в эфире телеканала СТБ состоится второй выпуск реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого стала актриса Ксения Мишина. На новой неделе участники придумали множество идей для свиданий, однако самой запоминающейся для артистки стала первая романтическая встреча.

Так, на личной странице в Instagram 31-летняя знаменитость опубликовала фото из первого свидания на проекте. Подробностей Мишина раскрывать не стала, но заинтриговала зрителей впечатлениями.

"Могу с уверенностью сказать – оно было потрясающим. О таком свидании точно мечтает каждая девочка", – написала Ксения.

Мишина также отметила, что не знала, кому из участников принадлежит идея свидания, поэтому при выборе доверилась своей интуиции.

"Уже на второй неделе участники придумали множество идей для свиданий, но я смогла выбрать только несколько. Я не знала, какое свидание какому участнику принадлежало. Доверилась интуиции", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября состоялась премьера реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого стала 31-летняя актриса Ксения Мишина. На первой вечеринке зрители наконец-то увидели участников, их первое знакомство с артисткой и подарки, которые они подготовили. О том, кто покинул проект после церемонии роз – читайте по ссылке.