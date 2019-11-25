Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Украинская актриса Ксения Мишина вместе со своим партнером Женей Котом стала победительницей шоу "Танці з зірками-2019".
OBOZREVATEL публикует самые горячие фото представительницы нового поколения украинских актеров.
Ксения Мишина
Так, на своей странице в Instagram Ксения часто делится фотографиями в соблазнительных купальниках, которые подчеркивают шикарную фигуру актрисы.
В основном такие снимки сделаны во время отдыха, куда Мишина отправляется вместе со своим сыном Платоном.
Ксения Мишина с сыном Платоном
Также в соцсети Ксения радует поклонников и снимками в мини-юбках, коротких шортах или нарядах с глубоким декольте.
Какими еще фото Ксения Мишина делится в своем Instagram:
Ксения Мишина с сыном
Ксения Мишина с сыном
Все подробности о битве звезд в финале шоу читайте в отдельном материале OBOZREVATEL.
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