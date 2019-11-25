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25 ноября • обновлено в 10:16
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Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

3.3т
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Украинская актриса Ксения Мишина вместе со своим партнером Женей Котом стала победительницей шоу "Танці з зірками-2019".

OBOZREVATEL публикует самые горячие фото представительницы нового поколения украинских актеров.

Ксения Мишина

Ксения Мишина

Instagram

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Победительница "Танці з зірками" Ксения Мишина: кто она и как боролась в шоу

Так, на своей странице в Instagram Ксения часто делится фотографиями в соблазнительных купальниках, которые подчеркивают шикарную фигуру актрисы.

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

В основном такие снимки сделаны во время отдыха, куда Мишина отправляется вместе со своим сыном Платоном.

Ксения Мишина с сыном Платоном

Ксения Мишина с сыном Платоном

Instagram

Также в соцсети Ксения радует поклонников и снимками в мини-юбках, коротких шортах или нарядах с глубоким декольте.

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Какими еще фото Ксения Мишина делится в своем Instagram:

Ксения Мишина с сыном

Ксения Мишина с сыном

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина с сыном

Ксения Мишина с сыном

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Instagram

Все подробности о битве звезд в финале шоу читайте в отдельном материале OBOZREVATEL.

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Автор
Анна Михно
Тема
Танцы со звездами
Персона
Ксения Мишина
Место
Украина
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