Ксения Мишина победила на "Танці з зірками-2019": горячие фото

Украинская актриса Ксения Мишина вместе со своим партнером Женей Котом стала победительницей шоу "Танці з зірками-2019".

OBOZREVATEL публикует самые горячие фото представительницы нового поколения украинских актеров.

Ксения Мишина Instagram

Так, на своей странице в Instagram Ксения часто делится фотографиями в соблазнительных купальниках, которые подчеркивают шикарную фигуру актрисы.

Instagram

Instagram

В основном такие снимки сделаны во время отдыха, куда Мишина отправляется вместе со своим сыном Платоном.

Ксения Мишина с сыном Платоном Instagram

Также в соцсети Ксения радует поклонников и снимками в мини-юбках, коротких шортах или нарядах с глубоким декольте.

Instagram

Какими еще фото Ксения Мишина делится в своем Instagram:

Ксения Мишина с сыном Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Ксения Мишина с сыном Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Все подробности о битве звезд в финале шоу читайте в отдельном материале OBOZREVATEL.

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