Ксения Мишина откровенно рассказала, сколько зарабатывают актеры в Украине

Победительница шоу "Танцы со звездами", звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина рассказала, что актеры в Украине за 12-часовую смену получают от 15 тысяч гривен.

Об этом будущая героиня реалити "Холостячка" призналась в интервью Славе Демину для YouTube-проекта "Слава +" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мишина пожаловалась, что финансовый показатель украинских актеров не дотягивает до Голливуда и не удовлетворяет профессионалов. Также она рассказала, что актер в Украине получает зарплату за одну 12-часовую смену.

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"На самом деле, все зависит от статуса актера. Гонорары самых известных доходят до одной тысячи долларов, в их числе Стас Боклан. А актеры рейтингом ниже, получают за свою работу от 15 тысяч гривен", – поделилась 31-летняя звезда.

Мишина призналась, что ее гонорары составляют примерно 20 тысяч гривен за одну смену. Но если проект ее заинтересует, то может согласиться и на другую сумму. По словам актрисы, она не гонится за деньгами, поэтому не пыталась резко завысить свою цену после победы в шоу "Танцы со звездами".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ксения Мишина сделала откровенное признание, что ее бил любимый мужчина, отец ее сына Платона.