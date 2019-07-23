Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Крышу снесло!" 69-летняя Бабкина показала обнаженное фото в ванной

4.7т Читать материал на украинском

69-летняя российская певица Надежда Бабкина взбудоражила сеть опубликовав обнаженное фото. Так, артистка позировала лежа в ванной с пеной.

Поклонники певицы отметили, что ей не следует показывать на своей странице в Instagram такие снимки.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

instagram.com/ngbabkina

Новости
"Потап, угомони жену!" Каменских восхитила сеть фото в белье

"Не прилично выставлять такие фото .особенно таким дамам преклонного возраста! Каждый сходит с ума по -своему!", "Тра-та-та,я сошла с ума!", "Еще у одной крышу снесло", "Вот и Бабкина оголилась... Боюсь предположить, кто следующий", - пишут в сети.

"Крышу снесло!" 69-летняя Бабкина показала обнаженное фото в ванной
"Крышу снесло!" 69-летняя Бабкина показала обнаженное фото в ванной
"Крышу снесло!" 69-летняя Бабкина показала обнаженное фото в ванной
"Крышу снесло!" 69-летняя Бабкина показала обнаженное фото в ванной
"Крышу снесло!" 69-летняя Бабкина показала обнаженное фото в ванной

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская звезда, королева эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников экстравагантным образом. На юбилей своей подруги, актрисы Ирины Муравьевой, Пугачева пришла в платье с оголенными плечами и экстремальным разрезом на ноге.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Надежда Бабкина
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
11
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel