"Крышу снесло!" 69-летняя Бабкина показала обнаженное фото в ванной

69-летняя российская певица Надежда Бабкина взбудоражила сеть опубликовав обнаженное фото. Так, артистка позировала лежа в ванной с пеной.

Поклонники певицы отметили, что ей не следует показывать на своей странице в Instagram такие снимки.

Надежда Бабкина instagram.com/ngbabkina

"Не прилично выставлять такие фото .особенно таким дамам преклонного возраста! Каждый сходит с ума по -своему!", "Тра-та-та,я сошла с ума!", "Еще у одной крышу снесло", "Вот и Бабкина оголилась... Боюсь предположить, кто следующий", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская звезда, королева эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников экстравагантным образом. На юбилей своей подруги, актрисы Ирины Муравьевой, Пугачева пришла в платье с оголенными плечами и экстремальным разрезом на ноге.

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