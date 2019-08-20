Крымских гастролеров пустят в Украину? Разин заявил о выпаде Офиса Зеленского

Российский продюсер Андрей Разин, который обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд в страну, заявил, что с ним связалась представительница пресс-службы украинского главы.

Об этом он рассказал в интервью MK.ru, комментируя свой запрос по поводу посещения Полтавы, чтобы навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме.

"Со мной связалась представитель пресс-службы Владимира Зеленского. Но сразу скажу, что ситуация непростая. Я с 2017 года являюсь советником главы Республики Крым, с 2015 года — советником мэра Ялты. Мне первому и единственному артисту из России было присвоено звание Заслуженного артиста Республики Крым. В то же время мне было сказано, что Владимир Зеленский готов рассмотреть вопрос о моем приезде к Нине Кирсо. Но это требует времени", — отметил продюсер.

Андрей Разин Домашний Очаг

"Пока президент законодательно не может этого сделать. Представитель пресс-службы попросила дождаться первого заседания новоизбранной Верховной Рады, где в один из первых пакетов в ближайшие два-три месяца президент внесет свое предложение по поводу запрета культурных связей между двумя государствами", — добавил он.

Разин подчеркнул, что риск, конечно, остается, но ради спасения Нины, он готов приехать в Украину.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российская певица украинского происхождения Лолита Милявская жестко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.

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