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СпортLady

"Крымская няша" Поклонская вышла замуж - СМИ

101.6тЧитать новость на украинском

В российских СМИ появилась информация, что депутат нелегитимной Государственной Думы РФ, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вышла замуж. Ее избранником стал 47-летний российский политик, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

Свадьба состоялась в оккупированном Крыму, на родине так называемой "крымской няши" Поклонской, пишет Daily Storm.

Пара решила провести свадебную церемонию на аннексированном РФ полуострове, где Наталья проживала с 10 лет и оккупацию которого поддержала во время событий 2014 года. Тогда она стала "прокурором" Автономной Республики Крым, а затем "прокурором" Крыма уже после аннексии.

Наталья Поклонская и Иван Соловьев

Фотоколлаж Daily Storm

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По словам гостей, которые присутствовали на торжестве, "свадьба была скромная, но со вкусом". На церемонии были только коллеги и родственники пары.

Сама Поклонская заявила, что "пока не готова комментировать личную жизнь".

Отметим, избранник Натальи Поклонской, 47-летний уроженец Москвы Иван Николаевич Соловьев, сегодня может похвастаться степенью доктора юридических наук, профессора и наградой заслуженного юриста РФ. В данный момент новоиспеченный супруг депутата Госдумы является руководителем Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, членом Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, а также советником Председателя Правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России.

Примечательно, что ранее экс-"прокурор" Крыма уже была замужем. Ее предыдущий муж Андрей Красильников за несколько дней до свадьбы специально приезжал в монастырь, где когда-то венчана пара, чтобы совершить обряд церковного расторжения брака. У Поклонской и Красильникова был исключительно церковный союз, официально они не регистрировались, пишет URA.RU. Очевидно, что Андрей сделал это, чтобы у Натальи в будущем не возникло препятствий для венчания при новом замужестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Наталья Поклонская угодила в скандал в России: она не явилась на заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую сама же и возглавляет, таким образом ответив своим коллегам, ранее объявившим ей бойкот.

Персона
Наталья Поклонская
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Валина Наталья
Валина Наталья
Ну, теперь, наконец, успокоится и фигню через раз нести будет
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Потрібно її спитати ,коли вже Путін замироточить ?
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Тракторищенко Василь
Тракторищенко Василь
Так она ж вроде с Днепропетровской области родом?...
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