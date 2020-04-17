"Крымнашист" Добронравов получил орден от Путина: за какие заслуги

Известный российский актер и звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов был награжден Орденом дружбы народов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Так, документ был опубликован 16 апреля на сайте российской Государственной системы правовой информации.

Федор Добронравов kino-teatr.ru

Известно, что Орденом дружбы народов России награждаются за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, а также за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России.

Кроме того, награду получила звезда сериала "Каменская" Елена Яковлева.

Елена Яковлева kino-teatr.ru

Примечательно, что Добронравов находился в списке лиц, которые, по мнению Минкульта Украины, угрожают национальной безопасности. Однако летом 2019 года его исключили из списка. Также с 2017 года актеру на три года запретили въезд в Украину.

Федор Добронравов vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что исполнительница одной из главных ролей в сериале "Сваты" Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне комедийного сериала.