Крымчанка вместе с детьми сняла мощное видео на песню Кузьмы Скрябина о боли

Крымчанка Юлия Качула вместе с группой "Діти Криму" записала кавер-версию на песню украинского музыканта Кузьмы Скрябина "Чуєш біль" и сняла клип на эту композицию на улицах оккупированного Симферополя.

Соответствующий ролик она опубликовала на личном YouTube-канале (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Спасибо, брат, за песню. Впервые опубликованную более 30-ти лет назад. Так и не услышанную и не прочувствованную большинством... Теперь с нашей энергетикой и посылом. Перед тем как залить в YouTube, еще раз пересмотрела видео и осознала, насколько оно получилось сильным и актуальным", – обратилась певица к покойному артисту.

В сети поблагодарили Юлию за мощную песню и новый взгляд на творчество Скрябина.

"Юлия, вы молодец! Спасибо за ваше творчество, отдельное спасибо за Скрябина", "Это душевно и мощно", "Вы просто великолепные, талантливые, красивые люди с большими сердцами", "Вы красивы и мужественные! Это мой Симферополь. Влюбили в себя. Крым здесь. Крым – Украина!" – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский рэпер Ярмак презентовал мощную песню под названием "Вона", которую он посвятил своей родине.