Крымчанка растрогала сеть исполнением песни Нино Катамадзе на украинском языке. Видео

Крымчанка Юлия Качула спела на украинском языке песню грузинской певицы Нино Катамадзе, известной своей позицией не выступать с концертами в РФ, под названием Once In The Street.

Соответствующее видео она опубликовала на личном YouTube-канале. Данную композицию Качула записала в рамках проекта "Слухай українською!" (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Давно не пела лирику. Хотя она также всегда будет частью меня. Хорошо помню, как переводила эту песню – улица, фонарик, "который подмигивает тишине", и это вечное внутреннее ощущение чуждости толпы... Потом туда достойно влились стихи Михи Неведомского – в таком варианте этот перепев Нино Катамадзе я и оставлю", – говорится в описании певицы к видео.

Крымчанка Юлия Качула исполнила песню Нино Катамадзе на украинском языке (скриншот с видео)

"Очень интересное исполнение в украинском переводе. Спасибо!", "Сердечное спасибо", "До мурашек по кожи, очень глубоко получилось! Браво, я тронута!" – написали пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымчанка Юлия Качула записала песню "Так сталося" на слова поэтессы "Расстрелянного возрождения" и сняла клип на эту композицию на улицах оккупированного Симферополя.