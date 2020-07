Крымчанка Юлия Качула спела на украинском языке песню грузинской певицы Нино Катамадзе, известной своей позицией не выступать с концертами в РФ, под названием Once In The Street.

Соответствующее видео она опубликовала на личном YouTube-канале. Данную композицию Качула записала в рамках проекта "Слухай українською!" (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Давно не пела лирику. Хотя она также всегда будет частью меня. Хорошо помню, как переводила эту песню – улица, фонарик, "который подмигивает тишине", и это вечное внутреннее ощущение чуждости толпы... Потом туда достойно влились стихи Михи Неведомского – в таком варианте этот перепев Нино Катамадзе я и оставлю", – говорится в описании певицы к видео.

Крымчанка Юлия Качула исполнила песню Нино Катамадзе на украинском языке (скриншот с видео)

"Очень интересное исполнение в украинском переводе. Спасибо!", "Сердечное спасибо", "До мурашек по кожи, очень глубоко получилось! Браво, я тронута!" – написали пользователи сети.

Крымчанка растрогала сеть исполнением песни Нино Катамадзе на украинском языке. Видео

Крымчанка растрогала сеть исполнением песни Нино Катамадзе на украинском языке. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымчанка Юлия Качула записала песню "Так сталося" на слова поэтессы "Расстрелянного возрождения" и сняла клип на эту композицию на улицах оккупированного Симферополя.