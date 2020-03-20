Украинский певец, солист группы "Нервы" Женя Мильковский оправдался за переезд в Россию.

Так, по словам артиста, в Москве его коллективу предложили сотрудничать с популярным лейблом. А в Киеве у них не было никаких возможностей для развития. Об этом Мильковский сообщил в интервью журналистке Ирине Шихман в программе "А поговорить?", видео которой было опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Женя Мильковский Скриншот с видео

"У меня гражданство украинское, но я работаю в Москве. Легально, плачу налоги. Переехал, кажется, во время Крыма. Это не политический ход, хотя многие так думают, я начал сотрудничать с популярным лейблом. В Киеве нам никто ничего не предлагал. Я родился в Донецкой области и никогда не разделял Украину и Россию, мне не казалось, что это что-то разное. Я вообще никогда не думал, что может произойти такое (война. – Ред.). Для меня это даже не шок, для меня это что-то невозможное. Вся ситуация задела и меня, и всех моих коллег в музыкальной индустрии", – сказал певец.

Также он добавил, что в Украине его часто называли предателем, ведь он выступает в России для врагов. Однако, по словам Мильковского, его зрители – не враги, и Крым они не забирали.

Ирина Шихман и Женя Мильковский Скриншот с видео

"Слушай, то, что я сейчас скажу, может многих против меня настроить. У меня была такая ситуация, когда мне в Украине говорили "ты предатель, ты выступаешь в России для врагов". Но мои слушатели – не враги, и Крым они не забирали", – подытожил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица MARUV отказалась отвечать на вопрос "чей Крым".

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