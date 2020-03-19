"Крым наш?" Жириновский жестко указал Шнурову на его место

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский жестко раскритиковал певца Сергея Шнурова за его неоднозначную реакцию на вопрос о Крыме в разговоре с ведущей Тиной Канделаки.

Российский политик призвал всех "певцов, парикмахеров и банщиков" заниматься своим профессиональным делом, а не лезть в политику. Об этом Жириновский высказался во время заседания Госдумы РФ, пишет РИА Новости.

Так, ранее лидер "Ленинграда", ставший членом Партии роста, в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в ответ на вопрос от Тины Кинделаки о принадлежности Крыма взял длительную паузу, а потом сказал: "Поживем — увидим".

Жириновский поставил на место Шнурова

Жириновский, в свою очередь, отметил, что перед тем, как идти в политику, надо разобраться во всех нюансах и четко обозначить свою позицию.

"Одного товарища спросили, он из артистов, спрашивают: "Крым наш?" Он молчит. Все! Он уже себя закопал. Куда ты идешь в политику? Если певец – пой песни, парикмахер должен своим делом заниматься, банщик и так далее", – высказался Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров посвятил стих президенту России Владимиру Путину и высмеял решение об обнулении президентских сроков в РФ.

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