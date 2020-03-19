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19 марта • обновлено в 19:23
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"Крым наш?" Жириновский жестко указал Шнурову на его место

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский жестко раскритиковал певца Сергея Шнурова за его неоднозначную реакцию на вопрос о Крыме в разговоре с ведущей Тиной Канделаки.

Российский политик призвал всех "певцов, парикмахеров и банщиков" заниматься своим профессиональным делом, а не лезть в политику. Об этом Жириновский высказался во время заседания Госдумы РФ, пишет РИА Новости.

Так, ранее лидер "Ленинграда", ставший членом Партии роста, в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в ответ на вопрос от Тины Кинделаки о принадлежности Крыма взял длительную паузу, а потом сказал: "Поживем — увидим".

Жириновский поставил на место Шнурова

Жириновский поставил на место Шнурова

Жириновский, в свою очередь, отметил, что перед тем, как идти в политику, надо разобраться во всех нюансах и четко обозначить свою позицию.

"Одного товарища спросили, он из артистов, спрашивают: "Крым наш?" Он молчит. Все! Он уже себя закопал. Куда ты идешь в политику? Если певец пой песни, парикмахер должен своим делом заниматься, банщик и так далее", – высказался Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров посвятил стих президенту России Владимиру Путину и высмеял решение об обнулении президентских сроков в РФ.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Сергей Шнуров Владимир Жириновский
Теги
Новости России шоу-бизнес Крым
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
так цеевропейцы и не поняли, почему Крым от них чухнул при первой возможности...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым Украина! пора давить окупантов!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кожедуб ruslan, сколько лет ты еще будешь молоть своим языком?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кожедуб ruslan, дурачок, сколько лет ты еще будешь языком молоть? Языком ты оккупанта не подавишь, бери автомат и вперед на Крым, освобождать украинскую землю....
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Даже Жирик понимает простые истины. Клоун в цирке политик в Раде.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Petrenko Ivan, імєнно поетому жирік в думє.
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