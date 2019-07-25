"Крым – это Россия": скандальной звезде из РФ запретили въезд в Украину

СБУ запретила популярной российской ведущей Дане Борисовой въезд в Украину на три года из-за посещения аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Детектор медиа со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сама артистка уже прокомментировала ситуацию и заявила, что ждала этого.

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В спецслужбе пояснили, что принимают решение о запрете въезда иностранцам в страну "в интересах обеспечения национальной безопасности".

"Для меня это абсолютно прогнозируемо. Я этого ждала. Я последние дни даже боялась в гостиницу возвращаться ночевать, потому что там какой-то деятель ЦИК выступил и всяко-разно меня оскорблял, лицом, нарушающим закон, называл", - прокомментировала ситуацию Борисова.

Отметим, что в августе 2017 года ведущая ездила в Крым и называла его русским, а некоторое время назад приехала в Украину и пробыла здесь несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борисова посетила Киев ради съемок шоу "Пацанки". В столице она успела прогуляться по городу и поделиться несколькими фото на фоне Михайловского собора и Монумента Независимости.

Также она попыталась говорить на украинском языке, и под фото возле Монумента Независимости на вопрос – "Чей Крым?", Борисова неоднозначно ответила смайликом.

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, юрист Андрей Магера после визита телеведущей задался вопросом, когда ж россияне "перестанут шастать" в Украину.

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