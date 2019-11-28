Главная Новости
29 ноября • обновлено в 10:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Крым – это Россия?" Кому из российских звезд запретили въезд в Украину в 2019 году

6.2т
Читать материал на украинском

Из-за посещения аннексированного Крыма российский актер Николай Иванов не смог попасть на территорию Украины. Пограничная служба отказала ему во въезде.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, кому еще из российских звезд запретили въезд в Украину в 2019 году.

Новости
"Посадите меня в тюрьму": Лепс эмоционально отреагировал на запрет въезда в Латвию

Так, в августе 2019-го стало известно, что популярный певец из России Егор Крид не может въезжать в Украину до 2021 года. Причина – артист неоднократно давал концерты в оккупированном Россией Крыму начиная с 2015 года. Последние его концерты на полуострове состоялись в июле 2019-го. В марте 2016 года Егор Крид прилетел в Украину из Санкт-Петербурга, но получил отказ в пересечении границы.

Егор Крид

Егор Крид

Cosmopolitan

"Меня без объяснения причин не пустили на территорию Украины. Моя команда, с которой мы делаем музыку – вся из Украины, из Киева. Они много рассказывали мне про город, про людей, я мечтал его посмотреть, в прошлый раз мне это, к сожалению, не удалось. Друзья, мне очень жаль, что сегодня по причинам не зависящим от нас с вами, мы не сможем встретиться... Я знаю, как долго вы ждали сегодняшний день. Я надеюсь, я хочу верить в то, что скоро ситуация изменится и я дам для вас самый лучший концерт!", – прокомментировал тогда певец ситуацию в своем Instagram.

Вчера в Питере мы провели 2 концерта: большой сольный и ночной. Сразу после них полетели в Киев с пересадкой в Минске. И вот, когда мы с командой долетели до вас, меня без объяснения причин не пустили на территорию Украины. Моя команда, с которой мы делаем музыку - вся из Украины, из Киева. Они много рассказывали мне про город, про людей, я мечтал его посмотреть, в прошлый раз мне это, к сожалению, не удалось. Друзья, мне очень жаль, что сегодня по причинам не зависящим от нас с вами, мы не сможем встретиться... Я знаю, как долго вы ждали сегодняшний день. Я надеюсь, я хочу верить в то, что скоро ситуация изменится и я дам для вас самый лучший концерт! Спасибо за вашу любовь и за понимание.🙌🏽 До встречи. Надеюсь, скорой!

Допис, поширений Егор Крид | #HeartBreakKid (@egorkreed)

Также в августе 2019 года СБУ сообщила о том, что запретила въезд в Украину популярной российской ведущей Дане Борисовой. Запрет будет действовать три года, его ввели из-за посещения артисткой аннексированного Крыма. Как известно, в 2017 году ведущая ездила на оккупированный полуостров и называла его русским.

Дана Борисова

Дана Борисова

"Комсомольская правда"

"Для меня это абсолютно прогнозируемо. Я этого ждала. Я последние дни даже боялась в гостиницу возвращаться ночевать, потому что там какой-то деятель ЦИК выступил и всяко-разно меня оскорблял, лицом, нарушающим закон, называл", – прокомментировала ситуацию Борисова.

Новости
"Плакала и крестилась": любимые киевляне Борисовой внезапно стали "нацистами"

Известной российской блогерше Ирине Шихман, которая открыто осуждает политику Кремля и президента России Владимира Путина, тоже запретили въезд в Украину на 3 года. Причем деталей и причин запрета в СБУ не уточнили.

Ирина Шихман

Ирина Шихман

"Махачкалинские известия"

"Моя любимая, Украина! Ну чем же я-то провинилась перед тобою? В общем, прилетели мы сегодня в Киев. Поснимать новых забойных историй. Сделали все по уму: приглашение от принимающей стороны, заверенное у нотариуса. Оригинал. Но увы, мне было отказано во въезде. Причину никто не назвал", – поделилась блогерша.

В сети предполагают, что Ирину не впускают из-за интервью с российским артистом Гариком Сукачевым, в котором он сказал: "Крым наш! Мы за него триста лет воевали!".

Новости
"На Новый год едут?" В сети показали фото пустующего Крымского моста

Российско-сербский актер Милош Бикович ("Отель Элеон", "Балканский рубеж") тоже недавно пожаловался на запрет въезда в Украину. "Мне запрещен въезд в Украину. Думаю, что я играю иногда лучше, иногда хуже, но не так, чтобы угрожать безопасности нации. "Угроза национальной безопасности", ребята, вы – чемпионы", – написал он в Twitter. Весной 2018 года актер принимал участие в съемках на территории того же аннексированного Крыма.

Милош Бикович

Милош Бикович

Infox.ru

"От ворот поворот" получила и российская актриса Маргарита Аброськина. Ей запретили въезд на территорию Украины на 3 года. Из аэропорта "Борисполь" актриса улетела обратным рейсом в Беларусь. Оккупированный Крым она посещала в 2018 году. В Инстаграм актрисы есть фотографии, сделанные ею во время съемок в Крыму. Судя по всему, она ездила туда для съемок проекта "Хороший день". Как написала сама Аброськина, фото сделаны на фоне горы Ай-Петри.

"Крым – это Россия?" Кому из российских звезд запретили въезд в Украину в 2019 году

А в октябре разгорелся скандал после того, как по Киеву гулял известный пропагандист Кремля Борис Корчевников. Информация о том, что СБУ запретила въезд Корчевникову и еще 34 пропагандистам, появилась в 2015 году. Уточнялось, что журналисты не могут посещать Украину 3-5 лет. Такая же информация была обнародована и в базе "Миротворец".

Борис Корчевников в Киеве

Борис Корчевников в Киеве

Кроме того, Министерство культуры Украины в октябре внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, еще четверых российских актеров. Это были Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский. Все они играли роли в фильме "Ополченочка", который снимался на оккупированной территории Донбасса.

Юрий Миронцев

Юрий Миронцев

Кино-Театр.ру

Мария Перн

Мария Перн

kinolift.ru

Наталья Колоскова

Наталья Колоскова

Кино-Театр.ру

Новости
"Мисс Украина Вселенная" не пустили в США: сеть возмущена

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что оппоненты сделают все, чтобы украинская власть пошла на переговоры с террористами на подконтрольных России территориях Донбасса.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Запрет российских звезд в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Запрет российских звезд в Украине
Персоны
Дана Борисова Егор Крид
Место
Украина
Теги
Крым пропаганда актриса актер запретили въезд кино шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
5
10
Смешно
18
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Ха хлы, вы абсолютнейшие, фееричные де Биллы)))) Правильно говорят, когда русский тупеет, он становится хо Хлом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Крым российский с 1783 года. Причем здесь шароварные селюки?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Интересно, как свидомые из всего этого гав на выходить будут?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги