"Крым – это Россия?" Кому из российских звезд запретили въезд в Украину в 2019 году

Из-за посещения аннексированного Крыма российский актер Николай Иванов не смог попасть на территорию Украины. Пограничная служба отказала ему во въезде.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, кому еще из российских звезд запретили въезд в Украину в 2019 году.

Так, в августе 2019-го стало известно, что популярный певец из России Егор Крид не может въезжать в Украину до 2021 года. Причина – артист неоднократно давал концерты в оккупированном Россией Крыму начиная с 2015 года. Последние его концерты на полуострове состоялись в июле 2019-го. В марте 2016 года Егор Крид прилетел в Украину из Санкт-Петербурга, но получил отказ в пересечении границы.

Егор Крид Cosmopolitan

"Меня без объяснения причин не пустили на территорию Украины. Моя команда, с которой мы делаем музыку – вся из Украины, из Киева. Они много рассказывали мне про город, про людей, я мечтал его посмотреть, в прошлый раз мне это, к сожалению, не удалось. Друзья, мне очень жаль, что сегодня по причинам не зависящим от нас с вами, мы не сможем встретиться... Я знаю, как долго вы ждали сегодняшний день. Я надеюсь, я хочу верить в то, что скоро ситуация изменится и я дам для вас самый лучший концерт!", – прокомментировал тогда певец ситуацию в своем Instagram.

Также в августе 2019 года СБУ сообщила о том, что запретила въезд в Украину популярной российской ведущей Дане Борисовой. Запрет будет действовать три года, его ввели из-за посещения артисткой аннексированного Крыма. Как известно, в 2017 году ведущая ездила на оккупированный полуостров и называла его русским.

Дана Борисова "Комсомольская правда"

"Для меня это абсолютно прогнозируемо. Я этого ждала. Я последние дни даже боялась в гостиницу возвращаться ночевать, потому что там какой-то деятель ЦИК выступил и всяко-разно меня оскорблял, лицом, нарушающим закон, называл", – прокомментировала ситуацию Борисова.

Известной российской блогерше Ирине Шихман, которая открыто осуждает политику Кремля и президента России Владимира Путина, тоже запретили въезд в Украину на 3 года. Причем деталей и причин запрета в СБУ не уточнили.

Ирина Шихман "Махачкалинские известия"

"Моя любимая, Украина! Ну чем же я-то провинилась перед тобою? В общем, прилетели мы сегодня в Киев. Поснимать новых забойных историй. Сделали все по уму: приглашение от принимающей стороны, заверенное у нотариуса. Оригинал. Но увы, мне было отказано во въезде. Причину никто не назвал", – поделилась блогерша.

В сети предполагают, что Ирину не впускают из-за интервью с российским артистом Гариком Сукачевым, в котором он сказал: "Крым наш! Мы за него триста лет воевали!".

Российско-сербский актер Милош Бикович ("Отель Элеон", "Балканский рубеж") тоже недавно пожаловался на запрет въезда в Украину. "Мне запрещен въезд в Украину. Думаю, что я играю иногда лучше, иногда хуже, но не так, чтобы угрожать безопасности нации. "Угроза национальной безопасности", ребята, вы – чемпионы", – написал он в Twitter. Весной 2018 года актер принимал участие в съемках на территории того же аннексированного Крыма.

Милош Бикович Infox.ru

"От ворот поворот" получила и российская актриса Маргарита Аброськина. Ей запретили въезд на территорию Украины на 3 года. Из аэропорта "Борисполь" актриса улетела обратным рейсом в Беларусь. Оккупированный Крым она посещала в 2018 году. В Инстаграм актрисы есть фотографии, сделанные ею во время съемок в Крыму. Судя по всему, она ездила туда для съемок проекта "Хороший день". Как написала сама Аброськина, фото сделаны на фоне горы Ай-Петри.

А в октябре разгорелся скандал после того, как по Киеву гулял известный пропагандист Кремля Борис Корчевников. Информация о том, что СБУ запретила въезд Корчевникову и еще 34 пропагандистам, появилась в 2015 году. Уточнялось, что журналисты не могут посещать Украину 3-5 лет. Такая же информация была обнародована и в базе "Миротворец".

Борис Корчевников в Киеве

Кроме того, Министерство культуры Украины в октябре внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, еще четверых российских актеров. Это были Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский. Все они играли роли в фильме "Ополченочка", который снимался на оккупированной территории Донбасса.

Юрий Миронцев Кино-Театр.ру

Мария Перн kinolift.ru

Наталья Колоскова Кино-Театр.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что оппоненты сделают все, чтобы украинская власть пошла на переговоры с террористами на подконтрольных России территориях Донбасса.

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