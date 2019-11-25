"Маленький мой": Крутой заснял поцелуи Киркорова и Лазарева в аэропорту

Российский композитор Игорь Крутой заснял на видео трогательную встречу певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram. Артисты, в числе которых были и Николай Басков, Жасмин и Ани Лорак, ждали в аэропорту вылета в Минск для участия в концерте. В тот момент к ним и подошел Киркоров (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Филипп Киркоров Фото: mk.ru

Филипп Киркоров Скриншот с видео

Филипп начал со всеми здороваться, попутно обвиняя коллег в обсуждении его за спиной. Король российской эстрады отдельно высказал претензии Ани Лорак, не читающей его сообщения. В какой-то момент очередь приветствия дошла до Лазарева. Тогда исполнители крепко обнялись, при этом поп-король мило обратился к молодому коллеге.

Сергей Лазарев, Ани Лорак и Филипп Киркоров Фото: Hyser

"Маленький мой", — сказал Филипп, подарив певцу поцелуй в щеку.

Филипп Киркоров и Сергей Лазарев Скриншот с видео

Отметим, что также Киркоров поцеловал при встрече и Баскова, со словами: "Ну, здравствуй, Колюня".

Николай Басков и Филипп Киркоров Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось архивное видео, на котором Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Татьяна Овсиенко, Наташа Королева и Игорь Николаев веселились на пляже.

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