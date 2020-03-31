Российский композитор Игорь Крутой рассказал о конфликте со скандальной балериной Анастасией Волочковой, который произошел еще в начале 2000-х.

Так, по словам композитора, звезда должна была сниматься в клипе на его композицию "Ты в моем сентябре". Однако за несколько дней до съемок Анастасия "начала плести интриги и капризничать". Крутой был озадачен поведением Волочковой и после этого решил искать другую актрису, передает издание "Экспресс газета".

Игорь Крутой и Анастасия Волочкова Фото: eg.ru

"В клипе на мою музыку "Ты в моем сентябре" должна была сниматься Анастасия Волочкова. Но в последний момент, буквально за пару дней до съемок в Стокгольме, от Насти стали исходить такие интриги, такие капризы, что я схватился за голову. Не буду описывать все звездные требования Волочковой и ее фортели, поверьте, это было за гранью. В срочном порядке пришлось искать другую актрису", – сказал Крутой.

Он также отметил, что вскоре нашел другую девушку на роль балерины – актрису Елену Корикову. Такое отношение не понравилось Волочковой, и она обиделась на композитора.

Анастасия Волочкова и Елена Корикова

"Поскольку по сюжету героиня клипа – балерина, я попросил свою команду найти актрису среди питерских танцовщиц. Но режиссер Гусев мне заявил, что на тот момент красивых балерин в Питере не нашлось. Тогда он сам предложил Лену Корикову. В тот же вечер я прилетел в Стокгольм и там встретился с Леной. Когда Волочкова увидела этот клип, стала всех обзванивать: "Это я, я должна была сниматься с Крутым, а он за моей спиной взял Корикову", – подытожил Крутой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Игорь Крутой опубликовал видео 25-летней давности, на котором танцевал с певицей Аллой Пугачевой.

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