"Круто, но пошло!" Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк порадовала своих фолловеров фото в купальнике, продемонстрировав стройное тело.

Так, она разместила снимок на свое странице в социальной сети Instagram. Поклонники Никитюк отметили, что ведущая прекрасно выглядит и оставили сотни хвалебных комментариев.

"Как всегда шикарна", "Леся, очень люблю, но это перебор. Уважай себя и нас", "Какая красивая", "Фигура - топ! Очень красивая", "Леся, ты огонь", "Круто, но пошло", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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