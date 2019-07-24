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"Круто, но пошло!" Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото

1.8т Читать материал на украинском

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк порадовала своих фолловеров фото в купальнике, продемонстрировав стройное тело.

Так, она разместила снимок на свое странице в социальной сети Instagram. Поклонники Никитюк отметили, что ведущая прекрасно выглядит и оставили сотни хвалебных комментариев.

"Круто, но пошло!" Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото
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"Как всегда шикарна", "Леся, очень люблю, но это перебор. Уважай себя и нас", "Какая красивая", "Фигура - топ! Очень красивая", "Леся, ты огонь", "Круто, но пошло", - пишут в сети.

"Круто, но пошло!" Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото
"Круто, но пошло!" Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото
"Круто, но пошло!" Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото
"Круто, но пошло!" Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото
"Круто, но пошло!" Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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Персона
Леся Никитюк
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