Крупнейшая сделка: в США продали робу Михаила Круга за рекордную сумму

В Нью-Йорке аукционный дом Sotheby's продал за 133 млн долларов тюремную робу убитого в 2002 году российского певца Михаила Круга.

Как сообщает "ИА Понорама", это была крупнейшая за всю историю сделка по продаже предмета одежды, принадлежавшего знаменитости.

"Статус рекордного лота будет носить тюремная роба Михаила Круга, в которой он отбывал наказание в колонии общего режима под Воркутой в 1994-1996 годах. Покупателем, отдавшим за нее 133 млн. долларов, стал неназванный депутат из Восточной Европы", – сказано в сообщении.

Тюремная роба panorama.pub

Представители аукционного дома заявили, что не вправе разглашать имя покупателя. Однако они отметили, что деньги были выделены из общественного фонда.

В честь покупки за рекордную сумму во Дворце культуры им. Круга в Нью-Йорке прошел гала-концерт, на котором выступили Михаил Шуфутинский, Сергей Трофимов, Ирина Круг и Вилли Токарев.

Аукцион sothebys

Михаил Круг Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году картина анонимного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе Sotheby’s за более чем 1 млн фунтов стерлингов.

В 2019 году этот старейший аукционный дом был продан за 3,7 млрд долларов французско-израильскому миллиардеру Патрику Драги.

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