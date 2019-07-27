"Кровь, мясо, ужас": известная российская певица попала в больницу прямо с концерта

В Баку 26 июля экстренно госпитализировали известную певицу Аниту Цой с фестиваля "Жара-2019", открытие которого состоялось 25 июля.

Исполнительница серьезно повредила ногу, о чем позже рассказала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я хочу вас заверить, что со мной все в порядке. С каждым случается такое, бывают непредвиденные обстоятельства, непредвиденные травмы. Обидно, что травма произошла на пустом месте. Шла я спокойно после красной ковровой дорожки по лестнице, зацепилась большим пальцем за лестницу, и вот вырвала себе с мясом ноготь. Море крови, ужас", — рассказала позже Анита.

Новости Известную советскую актрису госпитализировали прямо со спектакля

Она поблагодарила поклонников за то, что беспокоились за нее. Также Цой добавила, что ее печалит мнение некоторых, будто это пиар, потому что ее директор снимал происшествие на камеру.

Анита Цой на фестивале - Жара instagram/anitatsoy

По словам певицы, это делалось для того, чтобы показать врачам видео, которым было бы легче поставить правильный диагноз.

"Не будем больше смотреть, потому что это реально неприятно. Жить буду, новый ноготь вырастет, все будет хорошо", — резюмировала Цой.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, на фестивале присутствовала украинская поп-дива Настя Каменских в ярком розовом платье, через которое было видно пышную грудь. Кроме того, по красной дорожке прошлась Ани Лорак в голом экстравагантном платье. А также приехало много украинских звезд.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!