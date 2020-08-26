"Кролик с флагом" о скандале из-за выступления на День Независимости: у людей нет мозгов

Волканов прокомментировал скандал вокруг попурри на День Независимости . Коллаж

Молодой украинский певец, участник группы Serduchka band и протеже продюсера и исполнителя Андрея Данилко Дмитрий Волканов впервые прокомментировал скандал в сети, который возник вокруг его участия в праздничном попурри на День Независимости.

Так, Волканов выступил вместе с Веркой Сердючкой, появившись на публике на крыше импровизированного вагона метро в костюме кролика и с флагом Украины в руках. Пользователей сети разозлил этот момент и они начали активно обсуждать конфликт. Дмитрий записал обращение на личной странице в Instagram, где отметил, что у его хейтеров "нет мозгов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Подробнее о скандале в сети, который развернулся вокруг появления парня в костюме кролика с флагом Украины в руках на День Независимости – читайте в материале OBOZREVATEL.

Выступление Волканова вместе с Сердючкой раскритиковали в сети Facebook

По словам 17-летнего Дмитрия Волканова, в социальной сети Facebook на него накинулись хейтеры, которые пишут ему агрессивные сообщения.

"Боже, ребята! Что сейчас творится в Facebook! Мне пишут, что меня надо расстреливать, что я танцевал на костях. Это просто капец! Ну, мне-то хорошо, я на свой счет ничего, кроме денег не принимаю. Но, у людей просто нет мозгов!" – высказался Волканов.

Андрей Данилко и Дмитрием Волкановым и группой Serduchka band Instagram Дмитрия Волканова

Смотрите также полное видео скандального попурри на День Независимости:

Как сообщал OBOZREVATEL:

в День Независимости, 24 августа, на Софийской площади в Киеве топовые украинские звезды исполнили яркое попурри из самых популярных хитов независимой Украины.

Украинские группы "Бумбокс" и "Океан Ельзи" заявили, что не давали разрешения на использование их песен в праздничном попурри.

Композиция из 42 украинских хитов на День Независимости попала в скандал в сети.

Продюсер Игорь Кондратюк осудил выступление звезд и подбор песен для попурри.

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