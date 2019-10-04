Кризис миновал? Дочь Заворотнюк обнадежила фанатов фото

Поклонники Анастасии Заворотнюк пришли к выводу, что состояние актрисы стабилизировалось, а кризис миновал.

На такую мысль пользователей натолкнула новая фотосессия ее дочери Анны, которая, как известно, обладает модельной внешностью и снимается в сериалах.

"Я люблю свою работу, но не по понедельникам", – подписала Анна под одним из последних снимков.

Анна Заворотнюк – новое фото instagram /anna_zavorotnyuk

Осенью 2019 года Анна стала бизнес-леди и совладелицей марки одежды D8. Она торжественно открыла магазин в центре Москвы. На тот момент ее мама Анастасия Заворотнюк уже, по версии СМИ, находилась в больнице.

Сейчас девушка полным ходом готовится к съемкам. Как сообщает издание Viva, из-за этого поклонники уверены, что Анна и ее супруг Петр Чернышов вернулись к работе, а состояние Заворотнюк улучшилось.

Анна Заворотнюк Фото: сторис

Анна Заворотнюк – новые снимки Фото: сторис

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна Фото: сторис

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной и сыном Майклом instagram /anna_zavorotnyuk

Как сообщал OBOZREVATEL:

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