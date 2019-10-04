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4 октября • обновлено в 19:08
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Кризис миновал? Дочь Заворотнюк обнадежила фанатов фото

3.7т Читать материал на украинском

Поклонники Анастасии Заворотнюк пришли к выводу, что состояние актрисы стабилизировалось, а кризис миновал.

На такую мысль пользователей натолкнула новая фотосессия ее дочери Анны, которая, как известно, обладает модельной внешностью и снимается в сериалах.

"Я люблю свою работу, но не по понедельникам", – подписала Анна под одним из последних снимков.

Анна Заворотнюк – новое фото

Анна Заворотнюк – новое фото

instagram /anna_zavorotnyuk

Новости
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Осенью 2019 года Анна стала бизнес-леди и совладелицей марки одежды D8. Она торжественно открыла магазин в центре Москвы. На тот момент ее мама Анастасия Заворотнюк уже, по версии СМИ, находилась в больнице.

Сейчас девушка полным ходом готовится к съемкам. Как сообщает издание Viva, из-за этого поклонники уверены, что Анна и ее супруг Петр Чернышов вернулись к работе, а состояние Заворотнюк улучшилось.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Фото: сторис

Анна Заворотнюк – новые снимки

Анна Заворотнюк – новые снимки

Фото: сторис

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна

Фото: сторис

Кризис миновал? Дочь Заворотнюк обнадежила фанатов фото
Кризис миновал? Дочь Заворотнюк обнадежила фанатов фото
Кризис миновал? Дочь Заворотнюк обнадежила фанатов фото
Кризис миновал? Дочь Заворотнюк обнадежила фанатов фото

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной и сыном Майклом

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной и сыном Майклом

instagram /anna_zavorotnyuk

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес слухи
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Самохин Илья
Самохин Илья
ПУскай живет красавица
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