Кризис миновал? Дочь Заворотнюк обнадежила фанатов фото

Поклонники Анастасии Заворотнюк пришли к выводу, что состояние актрисы стабилизировалось, а кризис миновал.
На такую мысль пользователей натолкнула новая фотосессия ее дочери Анны, которая, как известно, обладает модельной внешностью и снимается в сериалах.
"Я люблю свою работу, но не по понедельникам", – подписала Анна под одним из последних снимков.
Анна Заворотнюк – новое фото
instagram /anna_zavorotnyuk
Осенью 2019 года Анна стала бизнес-леди и совладелицей марки одежды D8. Она торжественно открыла магазин в центре Москвы. На тот момент ее мама Анастасия Заворотнюк уже, по версии СМИ, находилась в больнице.
Сейчас девушка полным ходом готовится к съемкам. Как сообщает издание Viva, из-за этого поклонники уверены, что Анна и ее супруг Петр Чернышов вернулись к работе, а состояние Заворотнюк улучшилось.
Анна Заворотнюк
Фото: сторис
Анна Заворотнюк – новые снимки
Фото: сторис
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна
Фото: сторис
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной и сыном Майклом
instagram /anna_zavorotnyuk
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября стало известно, что Заворотнюк погасила все долги.
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