Критикующий Путина Долгополов внезапно вернулся в Россию

Популярный стендап-комик Александр Долгополов, который пожаловался на преследования в РФ и сбежал из страны, вернулся в Россию.
Он покинул страну два месяца назад. О своем решении Долгополов сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/sankldive
"Соприкоснувшись лично с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права", - написал комик.
instagram.com/sankldive
Он добавил, что не жалеет о том, что покинул Россию.
"Я нисколько не жалею о принятых решениях, я считаю что я прав, что уехал, попав в ужасную для себя ситуацию, в которой раньше не был - все же я всегда стараюсь жить как свободный человек и в случае опасности я реагирую как считаю нужным, чтобы спастись, я не хочу позволить страху парализовать меня", - добавил Долгополов.
Привет, ребята! Я уже два месяца как уехал из России и путешествую с выступлениями по миру. За это время я понял, что, для молодого комика, сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России (естественно я говорю не только о русском, но и о местных, и даже об английском языках), и ты не можешь выступать так же много, как на русском в России. Я хотел ещё поехать в Америку, где, как я считаю, самая качественная комедия современности, и повыступать там, но въезд в Израиль для иностранцев закрыли (именно там мы подавали на визы), а потом ещё и коронавирус... Так что, соприкоснувшись лично с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права. Я нисколько не жалею о принятых решениях, я считаю что я прав, что уехал, попав в ужасную для себя ситуацию, в которой раньше не был - все же я всегда стараюсь жить как свободный человек и в случае опасности я реагирую как считаю нужным, чтобы спастись, я не хочу позволить страху парализовать меня. Я очень благодарен всем зрителям и организаторам из Израиля и Европы, это был потрясающий опыт; спасибо большое, вы супер! Для меня было приятным сюрпризом, что люди по всему миру готовы слушать мои шутки, это невероятно. В общем сейчас я собираюсь домой, мне немного страшно, но думаю я готов к потенциальной опасности. Надеюсь меня не посадят, и вскоре мы увидимся на выступлениях. Спасибо всем, берегите себя, мойте руки и контактируйте с людьми минимально сейчас, коронавирус можно подхватить где угодно, началась пандемия, не стоит ее недооценивать!❤️
Как ранее писал OBOZREVATEL, российский комик и видеоблогер Данила Поперечный рассказал об ужасном будущем России. Он заявил, что его возмутил тот факт, что Госдума РФ приняла закон о штрафах за оскорбление власти.
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