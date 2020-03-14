Критикующий Путина Долгополов внезапно вернулся в Россию

Популярный стендап-комик Александр Долгополов, который пожаловался на преследования в РФ и сбежал из страны, вернулся в Россию.

Он покинул страну два месяца назад. О своем решении Долгополов сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/sankldive

"Соприкоснувшись лично с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права", - написал комик.

instagram.com/sankldive

Он добавил, что не жалеет о том, что покинул Россию.

"Я нисколько не жалею о принятых решениях, я считаю что я прав, что уехал, попав в ужасную для себя ситуацию, в которой раньше не был - все же я всегда стараюсь жить как свободный человек и в случае опасности я реагирую как считаю нужным, чтобы спастись, я не хочу позволить страху парализовать меня", - добавил Долгополов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский комик и видеоблогер Данила Поперечный рассказал об ужасном будущем России. Он заявил, что его возмутил тот факт, что Госдума РФ приняла закон о штрафах за оскорбление власти.

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