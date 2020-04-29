Известный российский критик Сергей Соседов резко высказался о богатстве артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Так, в комментарии изданию Sobesednik.ru, мужчина заявил, что жить в таком большом замке супругам просто непрично.

Сергей Соседов bb.lv

"Мы видим, в каких дворцах обитают наши так называемые звезды. Это просто неприлично! Когда народ в России живет столь бедно, просто аморально жить в таких роскошных условиях. Нужно отдать этот замок под детский дом. Сталин в свое время брал дачи членов РКП и отдавал их под детские дома. Но в те времена они были весьма скромными – не такими роскошными, как замок Галкина. А в этом особняке смогут разместиться воспитанники сразу нескольких детских домов. Государство будет их содержать, так что все в порядке", – считает Соседов.

Максим Галкин и Алла Пугачева ria.ru

По мнению критика, супруги от этого точно не пострадают:

"Алла и Макс не нищие. Бомжевать на лавке точно не станут: это же смешно. Но Пугачева с Галкиным ничего, естественно, не отдадут. Потому что они аморальны. Они никогда ничего не отдавали, только забирали. Им, как и другим артистам, все мало, мало, мало. А то, что люди живут в нищете, не их дело. А ведь они стали теми, кем стали, именно благодаря простым зрителям. Жаль, что все об этом забыли. Они решили, что это они облагодетельствовали народ своим великим искусством, прости меня, Господи. Их творчество – ничтожно, от него не останется и пылинки в веках".

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Instagram @maxgalkinru

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