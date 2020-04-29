Главная Новости
29 апреля • обновлено в 11:48
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Критик из РФ разразился гневом из-за богатства Пугачевой и Галкина

4.2т
Читать материал на украинском

Известный российский критик Сергей Соседов резко высказался о богатстве артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Так, в комментарии изданию Sobesednik.ru, мужчина заявил, что жить в таком большом замке супругам просто непрично.

Сергей Соседов

Сергей Соседов

bb.lv

"Мы видим, в каких дворцах обитают наши так называемые звезды. Это просто неприлично! Когда народ в России живет столь бедно, просто аморально жить в таких роскошных условиях. Нужно отдать этот замок под детский дом. Сталин в свое время брал дачи членов РКП и отдавал их под детские дома. Но в те времена они были весьма скромными – не такими роскошными, как замок Галкина. А в этом особняке смогут разместиться воспитанники сразу нескольких детских домов. Государство будет их содержать, так что все в порядке", – считает Соседов.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева

ria.ru

По мнению критика, супруги от этого точно не пострадают:

"Алла и Макс не нищие. Бомжевать на лавке точно не станут: это же смешно. Но Пугачева с Галкиным ничего, естественно, не отдадут. Потому что они аморальны. Они никогда ничего не отдавали, только забирали. Им, как и другим артистам, все мало, мало, мало. А то, что люди живут в нищете, не их дело. А ведь они стали теми, кем стали, именно благодаря простым зрителям. Жаль, что все об этом забыли. Они решили, что это они облагодетельствовали народ своим великим искусством, прости меня, Господи. Их творчество – ничтожно, от него не останется и пылинки в веках".

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Instagram @maxgalkinru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что музыкальный критик Сергей Соседов высмеял вокальные данные дочери певицы Валерии Анны Шульгиной.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Сергей Соседов Максим Галкин Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
9
6
Смешно
4
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильенко Александр
Ильенко Александр
"Пугачевых" он выбррал для примера ,а тему поднял правильную ! Так называемые "звезды" слишком зажрались и в жадности предела не имеют. Развлекать людей надо .но созидать ,создавать ,строить -это важнее.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
На Пугачеву наехал, а на самый пропиаренный дворец Медведева - "ни гу-гу". Видимо оч-ко музыкального критика - не железное и предназначено не для геройства.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Kарлова Вера
Kарлова Вера
Придypoк зaвиcтливый. У самого ни таланта, ни денег. Зато завиcти и злoбнoсти, на десятерых хватит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

  • В МОЗ рассказали, кто из украинцев чаще умирает от коронавируса.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги