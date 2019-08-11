Крису Хемсворту – 36: как выглядел "Тор" до всемирного признания

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора, 11 августа празднует 36 день рождения.

Красавчик за годы своей карьеры приобрел всемирное признание и многочисленных фанаток. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как "сын Одина" выглядел до съемок в киновселенной Marvel.

Семейство Хемсвортов peopletalk

С раннего детства Хемсворт увлекался серфингом, разыгрывал перед родными сценки, мечтал достигнуть вершин на кинематографическом поприще. Первой работой Криса на пути к успеху были съемки в сериале "Соседи" (1985 год).

Хемсворт в сериале "Соседи" pinterest

В 21 год актер попробовал свои силы в мыльной опере "Дома и в пути", за роль в которой получил премию австралийской академии кино и ТВ как "прорыв года". Далее были эпизодические роли в сериалах "Конный клуб", "Маршал Лоу", "Гвен Джонс", участие в австралийской версии "Танцев со звездами". Но этого актеру было мало, потому он решился покорить Голливуд.

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Братья Хемсворты (Крис – в центре) reddit

Огромным шагом на пути к популярности стала роль Джорджа Кирка в "Стар треке". Талантливого актера не смогли не заметить голливудские титаны, и уже в 2011 году Хемсворт оказался самым подходящим претендентом на роль Тора, которая вознесла его на вершины кинематографа.

Хемсворт в "Стар треке" between-lines

Далее последовали не менее удачные эксперименты: "Хижина в лесу", "Белоснежка и охотник", но успеха в Marvel к настоящему моменту не затмила еще ни одна работа.

Крис Хемсворт "Тор" - кадр из фильма

Крис Хемсворт instagram/chrishemsworth

Как сообщал OBOZREVATEL, также 11 августа отмечают день рождения Халк Хоган и Анна Ганн. Какой праздник в этот день, можно узнать по ссылке.

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