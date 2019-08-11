Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Крису Хемсворту – 36: как выглядел "Тор" до всемирного признания

1.3т Читать материал на украинском

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора, 11 августа празднует 36 день рождения.

Красавчик за годы своей карьеры приобрел всемирное признание и многочисленных фанаток. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как "сын Одина" выглядел до съемок в киновселенной Marvel.

Семейство Хемсвортов

Семейство Хемсвортов

peopletalk

С раннего детства Хемсворт увлекался серфингом, разыгрывал перед родными сценки, мечтал достигнуть вершин на кинематографическом поприще. Первой работой Криса на пути к успеху были съемки в сериале "Соседи" (1985 год).

Хемсворт в сериале "Соседи"

Хемсворт в сериале "Соседи"

pinterest

Новости
Антонио Бандерасу – 59: как постарел роковой красавчик Голливуда

В 21 год актер попробовал свои силы в мыльной опере "Дома и в пути", за роль в которой получил премию австралийской академии кино и ТВ как "прорыв года". Далее были эпизодические роли в сериалах "Конный клуб", "Маршал Лоу", "Гвен Джонс", участие в австралийской версии "Танцев со звездами". Но этого актеру было мало, потому он решился покорить Голливуд.

Крису Хемсворту – 36: как выглядел "Тор" до всемирного признания

peopletalk

Братья Хемсворты (Крис – в центре)

Братья Хемсворты (Крис – в центре)

reddit

Огромным шагом на пути к популярности стала роль Джорджа Кирка в "Стар треке". Талантливого актера не смогли не заметить голливудские титаны, и уже в 2011 году Хемсворт оказался самым подходящим претендентом на роль Тора, которая вознесла его на вершины кинематографа.

Хемсворт в "Стар треке"

Хемсворт в "Стар треке"

between-lines

Далее последовали не менее удачные эксперименты: "Хижина в лесу", "Белоснежка и охотник", но успеха в Marvel к настоящему моменту не затмила еще ни одна работа.

Крис Хемсворт

Крис Хемсворт

"Тор" - кадр из фильма

Крис Хемсворт

Крис Хемсворт

instagram/chrishemsworth

Как сообщал OBOZREVATEL, также 11 августа отмечают день рождения Халк Хоган и Анна Ганн. Какой праздник в этот день, можно узнать по ссылке.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Крис Хемсворт
Теги
шоу-бизнес кино фильм
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...