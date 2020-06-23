Кристину Асмус уличили в измене Гарику Харламову

Известная российская блогерша Лена Миро прокомментировала новость о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова. Так, она заявила, что причиной расставания пары могли стать измены актрисы.

Об этом Миро написала в авторском блоге на Live Journal. По словам блогерши, о том, что Кристина изменяет Гарику, можно было догадаться еще во время ее поездок за границу. Актриса предпочитала отдыхать на курортах без мужа, объясняя это тем, что Харламов просто боится летать. Миро уверена: на самом деле Асмус встречалась с другими мужчинами, а комик делал вид, что не замечал этого.

Гарик Харламов и Кристина Асмус (Instagram-аккаунт Кристины Асмус)

"Мужик, которому изменяют, мутирует в курицу. Дефективная логика тр**ся на стороне жены начинает казаться ему вполне нормальной... Мужик, который подозревает, что жена ему изменяет, не хочет открыть глаза и увидеть доказательства измены, которые в изобилии раскиданы по его жизни. У него нет такой цели. Он будет верить ей до последнего", – отметила блогерша.

Гарик Харламов и Кристина Асмус (Instagram-аккаунт Кристины Асмус)

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно о том, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус разводятся спустя 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть совместная 6-летняя дочь Анастасия.