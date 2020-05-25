Кристине Орбакайте – 49: самые откровенные фото дочери примадонны

В понедельник, 25 мая день рождения празднует российская певца Кристина Орбакайте – дочь знаменитой примадонны Аллы Пугачевой.

Так, ей исполняется 49 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото Орбакайте.

Кристина Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в Москве. С детства будущую знаменитость окружали талантливые творческие люди. Мама Кристины – легенда отечественной поп-культуры Алла Пугачева, папа – Миколас Эдмундас Орбакас – режиссер и артист цирка.

Кристина Орбакайте Фото: obaldela.ru

Кристина Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Кристина Орбакайте Фото: 24 СМИ

Свою карьеру Кристина начала в семь лет. Тогда она впервые появилась на телевидении, спев милую песню "Солнышко смеется" в передаче "Веселые нотки". А в 12 Орбакайте со своей мамой Аллой Пугачевой спела композицию "А знаешь, все еще будет" на сцене одного из ее концертов.

Кристина Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Кристина Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Кристина Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Настоящая популярность пришла к Орбакайте после съемок в фильме "Чучело" в 1983 году. Затем она снималась в таких картинах: "Виват, Гардемарины!", "Гардемарины-III", "Благотворительный бал".

Кристина Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Кристина Орбакайте Фото: 24 СМИ

Полноценную сольную певческую карьеру Кристина Орбакайте начала в 1992 году, когда ей был 21 год. Она дебютировала на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой. За годы сольной карьеры певица записала около десятка альбомов, выпустила массу клипов и завоевала себе громкое имя. Она исполнительница таких хитов, как "Мой мир" и "Перелетная птица". Заслуженная артистка России (2013).

Кристина Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Кристина Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Сейчас Орбакайте ведет активную светскую жизнь, часто появляется на различных массовых мероприятиях. Снимается в телешоу и рекламе, ведет личный блог в Instagram.

Кристина Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Кристина Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором позировала в необычном образе.