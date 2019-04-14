Кристине Асмус — 30: самые сексуальные фото российской актрисы

Российская актриса Кристина Асмус, звезда сериала "Интерны" и супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова в воскресенье, 14 апреля, отмечает свой день рождения.
Так, артистке исполняется 30 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков звезды.
Кристина Асмус родилась 14 апреля 1988 года в подмосковном городе Королев. Свою актерскую карьеру она начала еще в школе. Играла в спектакле Е. Махониной "А зори здесь тихие..." (Женю Комелькову) в театре "МЕЛ", а после окончания — в спектакле Н. Ермаковой "Портрет мадмуазель Таржи" (Фантину) в театре юного зрителя города Королева.
А вы были в Сочи? ☀️ Я много раз - и к друзьям ездила, и с гастролями была, и на фестивале “Comedy” 🅾️, и на Чемпионате мира по футболу в прошлом году ⚽️ и тренировалась тут перед "Ледниковым периодом" ⛸ Я люблю этот город! 🌴 И с удовольствием приезжаю сюда снова и снова 😊 В этот раз на 4 дня и опять с дочкой 👭 Завтра мы играем спектакль #Гамлет на сцене Зимнего театра 🎭, а потом выходныыыые!!! 😅 Местные и ориентирующиеся)), куда пойти с ребёнком? 🧚🏼♀️ . муах бай май диар френд @alenakiselevastylist 💋
В 2005 году Кристина поступила в Школу-студию МХАТ на курс К. А. Райкина, но учеба не сложилась. В 2008 году она уже подала документы в Театральное училище им. Щепкина на курс Бориса Клюева. По словам самой актрисы, первый кастинг на роль в кино, в котором она участвовала, был неудачным.
"Я была уверена, что получу эту роль, и уже представляла, что куплю на заработанные деньги. Но тогда мне сказали, что я "слишком миловидная", — вспоминала Асмус.
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Дебютом Асмус на экране стала роль Вари Черноус в комедийном сериале "Интерны". Эта работа и сделала Кристину широко известной. После чего, в 2013 году актриса уже сыграла главную женскую роль в фильме "Дублер", а в 2014 — в фильме "Легок на помине". Также в 2016-м Асмус снялась в спортивной драме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее", в которой сыграла знаменитую российскую гимнастку Светлану Хоркину.
Начиная с 2010 года Асмус также неоднократно была участницей ТВ-шоу на центральных каналах: "Ешь и худей!", "Зарядка со звездами", "Оливье-шоу". В 2010-2011 годах она выступала в качестве модели для ряда глянцев: журнала "ТВ-программа Семь", "MAXIM", "Hello" и "Образ жизни".
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В конце 2012 года Асмус призналась, что находится в близких отношениях с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Ради Кристины он развелся со своей бывшей супругой Юлией Лещенко. В 2013 году Асмус и Харламов вступили в брак, а 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.
Любимый @garikkharlamov , я не знаю человека добрее, мягче и порядочней, чем ты. Я восхищаюсь тому, как слова "выгодно" и "пиар" вызывают у тебя дичайшую аллегию. В этом мы схожи. Наверное, единственно в чем 😂 Я обожаю в тебе твою непосредственность, твою искренность, честность. Я уважаю в тебе принципиальность. ✊🏻 Иногда бесит, но сегодня др, не будем)))))) Ты человек, к которому тянутся абсолютно все, с кем ты когда-либо встречался. Ты в лучший в мире отец!! 👨👧Выплакала, наверн, все глаза уже от умиления, глядя на вас с дочкой))) ❤️ Я каждый раз любуюсь тобой как артистом. Ты космически талантлив!!! Я тянусь за твоей лёгкостью и свободой на сцене. 👏🏻 Ну, короче...🤪...ты делаешь меня самой счастливой женщиной в мире! Я люблю тебя! 💋 С Днём рождения! 🎂🎉 🚗🚙🚗🚙🚗🚙🚗🚙🚗🚙
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус озадачила пользователей сети очередными откровенными фото.
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