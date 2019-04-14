Кристине Асмус — 30: самые сексуальные фото российской актрисы

Российская актриса Кристина Асмус, звезда сериала "Интерны" и супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова в воскресенье, 14 апреля, отмечает свой день рождения.

Так, артистке исполняется 30 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков звезды.

Кристина Асмус родилась 14 апреля 1988 года в подмосковном городе Королев. Свою актерскую карьеру она начала еще в школе. Играла в спектакле Е. Махониной "А зори здесь тихие..." (Женю Комелькову) в театре "МЕЛ", а после окончания — в спектакле Н. Ермаковой "Портрет мадмуазель Таржи" (Фантину) в театре юного зрителя города Королева.

В 2005 году Кристина поступила в Школу-студию МХАТ на курс К. А. Райкина, но учеба не сложилась. В 2008 году она уже подала документы в Театральное училище им. Щепкина на курс Бориса Клюева. По словам самой актрисы, первый кастинг на роль в кино, в котором она участвовала, был неудачным.

"Я была уверена, что получу эту роль, и уже представляла, что куплю на заработанные деньги. Но тогда мне сказали, что я "слишком миловидная", — вспоминала Асмус.

Дебютом Асмус на экране стала роль Вари Черноус в комедийном сериале "Интерны". Эта работа и сделала Кристину широко известной. После чего, в 2013 году актриса уже сыграла главную женскую роль в фильме "Дублер", а в 2014 — в фильме "Легок на помине". Также в 2016-м Асмус снялась в спортивной драме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее", в которой сыграла знаменитую российскую гимнастку Светлану Хоркину.

Начиная с 2010 года Асмус также неоднократно была участницей ТВ-шоу на центральных каналах: "Ешь и худей!", "Зарядка со звездами", "Оливье-шоу". В 2010-2011 годах она выступала в качестве модели для ряда глянцев: журнала "ТВ-программа Семь", "MAXIM", "Hello" и "Образ жизни".

В конце 2012 года Асмус призналась, что находится в близких отношениях с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Ради Кристины он развелся со своей бывшей супругой Юлией Лещенко. В 2013 году Асмус и Харламов вступили в брак, а 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус озадачила пользователей сети очередными откровенными фото.

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