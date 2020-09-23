Кристина Соловий о "яром поклоннике": я жила под постоянным наблюдением и контролем

Украинская певица Кристина Соловий рассказала о поклоннике, который два года держал в ее в страхе и угрожал крахом карьеры.

Подробностями артистка поделилась на личной странице в Instagram. По словам Соловий, мужчина прибегал к "грязным способам", чтобы обратить на себя ее внимание, стать другом и работать в команде певицы.

"От июля 2018 моя жизнь превратилась в сплошной оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки. За этим стоял человек, который называл себя моим ярым поклонником. Звучит смешно, но таким образом, он хотел обратить на себя мое внимание, стать другом и работать в моей команде. Целых два года я и моя команда находились под киберпресингом. Сначала были бот-атаки на мои соцсети. Распространение моих личных данных. Потом – блокировка онлайн-продаж билетов на все мои концерты. В результате атак два из них мы отменили, а еще на три концерта зрители смогли купить только 30% билетов", – рассказала Соловий.

Кристина Соловий рассказала о поклоннике, который угрожал ей крахом карьеры (Instagram Кристины Соловий)

Певица также добавила, что "поклонник" шантажировал ее, постоянно контролировал и ставил условия. Сейчас же он задержан, находится под стражей и ему угрожает лишение свободы.

"Сегодня "ярый поклонник" находится под стражей, ему грозит лишение свободы. Мне действительно его жаль, но также сожалению мою команду, музыкантов, агентов, не получили свои гонорары и слушателей, которые не смогли прийти ко мне на концерт. Жаль за то, что почти смирилась и жила под постоянным наблюдением и контролем абсолютно постороннего человека, который ставил мне условия для того, чтобы все это прекратилось... Эта история еще не закончилась и я не выдохнула с облегчением, но верю что справедливость есть. И за нее стоит бороться!" – подытожила певица.

Кристина Соловий (Instagram Кристины Соловий)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская пожаловалась на поклонника-"маньяка".