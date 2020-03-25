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25 марта • обновлено в 13:25
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Кристина Асмус появилась в секс-видеочате: что происходит на самом деле

1.2т
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Российская актриса Кристина Асмус, поразившая зрителей откровенными секс-сценами в фильме "Текст", поделилась пикантными фото и рассказал о новой роли.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. По словам Асмус, она сыграла в полнометражной ленте "Китобой" девушку из секс-видеочата.

"В декабре я снялась в полнометражном фильме "Китобой". Это не ужасы, это драма. Я сыграла в нем девушку из секс-видеочата. Но спешу вас расстроить: пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Зато это был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты", – написала Асмус.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Отметим, что на одном из фото актриса позировала с размазанной помадой, завернувшись в простыню. На другом – в розовом парике и халате, игриво оголив плечо. На третьем снимке Асмус предстала уже дерзкой рокершей, а на четвертом – невинной девушкой.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
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