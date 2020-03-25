Российская актриса Кристина Асмус, поразившая зрителей откровенными секс-сценами в фильме "Текст", поделилась пикантными фото и рассказал о новой роли.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. По словам Асмус, она сыграла в полнометражной ленте "Китобой" девушку из секс-видеочата.

"В декабре я снялась в полнометражном фильме "Китобой". Это не ужасы, это драма. Я сыграла в нем девушку из секс-видеочата. Но спешу вас расстроить: пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Зато это был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты", – написала Асмус.

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Отметим, что на одном из фото актриса позировала с размазанной помадой, завернувшись в простыню. На другом – в розовом парике и халате, игриво оголив плечо. На третьем снимке Асмус предстала уже дерзкой рокершей, а на четвертом – невинной девушкой.

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.

Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.

Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".

Также стало известно, что во время съемок использовались специальные накладки, потому актеры даже не касались друг друга.

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