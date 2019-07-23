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Кристина Агилера упала во время концерта в России

1.4т Читать материал на украинском

Эпатажная американская поп-исполнительница Кристина Агилера попала в курьезную ситуацию прямо во время концерта в Петербурге (Россия).

Как сообщает Starhit, во время исполнения первой песни Bionic, звезда упала, сходя с лестницы на сцену. Отмечается, что Агилера не сильно ушиблась, а бдительные танцоры сразу же подхватили артистку, и концерт продолжился.

Кристина Агилера упала во время концерта в России

Кристина Агилера

Фото из Instagram

Кристина Агилера упала во время концерта в России

Шоу The X Tour

Фото из Instagram

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По словам издания, Агилера представила публике шоу The X Tour. Она исполнила 23 композиции, среди них знаменитые: Fighter, Lady Marmelade, Genie in a Bottle. Концерт был разбит на шесть актов, которые символизировали определенные этапы в творчестве американской артистки.

Кристина Агилера упала во время концерта в России

Шоу The X Tour

Фото из Instagram

Кристина Агилера упала во время концерта в России

Шоу The X Tour

Фото из Instagram

Отмечается: выступив в Петербурге, Агилера поспешит в Москву, где представит шоу на ВТБ-Арене 23 июля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица MARUV спляшет на разогреве у американской поп-дивы Кристины Агилеры в Москве.

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Персона
Кристина Агилера
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