Крисси Тейген и Джон Ледженд потеряли ребенка: пара показала фото с нерожденным малышом

Американская модель Крисси Тайген и ее муж, музыкант Джон Ледженд потеряли ребенка. Так, у 34-летней знаменитости случился выкидыш.

О трагедии сама Тайген сообщила на личной странице Instagram, отметив, что испытывает глубочайшую боль. Он также опубликовала серию черно-белых фото из больницы, куда накануне была госпитализирована с сильным кровотечением (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы потрясены и испытываем такую глубокую боль, о которой вы только слышите, которую мы никогда раньше не испытывали. Мы так и не смогли остановить кровотечение и дать малышу достаточно необходимой ему жидкости, несмотря на пакеты, много пакетов перелитой крови. Этого просто было недостаточно", – призналась она.

Крисси Тайген потеряла сына во время родов (Instagram Крисси Тайген)

Крисси Тайген и Джон Ледженд потеряли ребенка (Instagram Крисси Тайген)

Тайген добавила, что пара старалась не придумывать имя для ребенка до рождения, однако с этой беременностью они стали назвать не родившегося малыша Джек.

"Мы никогда не решаем, как назвать наших детей, но почему-то стали называть этого маленького парня в моем животе Джеком. Так что для нас он всегда будет Джеком. Джек так много работал, чтобы стать частью нашей маленькой семьи, и так будет всегда. Джек, мне так жаль, что первые несколько мгновений твоей жизни были встречены с таким количеством осложнений. Жаль, что мы не смогли дать тебе дом, в котором ты нуждался, чтобы выжить. Мы всегда будем любить тебя", – подытожила она.

Крисси Тайген и Джон Ледженд в больнице (Instagram Крисси Тайген)

Крисси Тайген и Джон Ледженд (Instagram Крисси Тайген)

Крисси Тайген и Джон Ледженд (Instagram Крисси Тайген)

Тайген и Ледженд познакомились в 2007 году на съемках клипа на песню Ледженда Stereo. Они обручились в 2011-м, а два года спустя сыграли свадьбу. В браке у них родились два ребенка. Об очередной беременности Тайген сообщила в августе 2020 года.

Крисси Тайген и Джон Ледженд

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