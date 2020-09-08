Криминальный авторитет дал советы Ефремову, как вести себя в колонии
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский дал актеру Михаилу Ефремову несколько советов о том, как вести себя в исправительной колонии.
Об этом сообщает издание "МК". По мнению мужчины, в камере с артистом не будет блатных или тех, кто придерживается воровских понятий. Орский считает, что Ефремов, скорее всего, будет сидеть с "первоходами-ботаниками", однако всегда возможны сюрпризы. Чтобы избежать их, ему следует, во-первых, уважать сокамерников и "не кичиться своей известностью и избранностью".
Во-вторых, не поддаваться на провокации сотрудников колонии, которым "будет по кайфу с ним забухать".
"Вообще я лично считаю, что для Ефремова срок – это шанс "отсохнуть" от водки и стать человеком. Я видел, как в лагере алкаши становятся нормальными людьми. В них пробуждаются новые таланты. Не исключаю, что Ефремов начнет что-то мастерить", – добавил Орский.
Также перед отправкой в колонию актеру надо бросить курить, продемонстрировать чистоплотность и не пропускать прогулок.
Напомним, что актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы. Последнее заседание по делу артиста прошло 8 сентября в Пресненском суде.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
На одном из заседаний суда Ефремов потерял сознание, у него диагностировали инсульт.