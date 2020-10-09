Крид об участии Тимати в шоу "Холостяк": хороший копипаст, ну хоть имя не забрал

Главный герой "Холостяка-6" на российском телеканале ТНТ Егор Крид в шутку отреагировал на участие 37-летнего рэпера Тимати в новом сезоне реалити-шоу. Он заявил, что артист копирует его судьбу.

Об этом Крид написал на своей странице в Instagram, опубликовав фото нового "Холостяка". Так, музыкант поблагодарил Тимати, что тот хоть имя у него не забрал.

"Найс копипаст. Ушел из Блэк Стар (Тимати покинул компанию в июле 2019-го, а Крид – в мае этого же года. – Ред.), записал хит с Моргенштерном и пошел на шоу" Холостяк ". Что дальше, Тимати?" – в шутку спросил рэпера Крид.

В комментариях под публикацией Тимати ответил, что дальше на музыкантов ждет конфликт. Также он спросил Егора, готов ли он к такому повороту событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тимати согласился на публичное подбор невесты на ТВ через месяц после развода с гражданской женой и матерью его сына Анастасией Решетовой. Вместе пара прожила шесть лет. Некоторые пользователи считают, что рэпер обманывает публику – якобы он специально развелся, чтобы принять участие в противоречивом проекте и пропиариться на этом.