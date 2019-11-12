Кричал и бил ремнем: Панин привязал дочь к батарее. Шокирующее видео

Одиозный российский актер Алексей Панин озадачил пользователей очередной странной выходкой с дочерью.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, показав, как в рамках воспитания привязывает Аню к батарее (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Нюся, кто зас*ал всю квартиру. Иди сюда, привяжу тебя к батарее! Все, быстро села, всю квартиру зас*ала! Привяжу тебя к батарее, к чертовой матери. От твоего г*вна уже вся квартира заср*нная. Хуже, чем собаки! Сиди здесь, бабушка придет – отвяжет", – кричал он, не обращая внимания на крики девочки.

Актер в этот момент кричал на ребенка и тащил его к батарее, ударяя для устрашения ремнем по табуретке.

Позже ролик Панин удалил со своей страницы, однако этот материал уже успел разлететься по сети. Что примечательно, многие не поверили, что это случилось на самом деле, а актер показал не постановку, а реальный момент из жизни.

Алексей Панин привязал дочь в батарее скриншот

Панин привязал дочь в батарее

Недавно Панин показывал свою дочь с сигаретой, из-за чего в сети поднялась волна критики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что актер собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственый комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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