Крестная мать умершего сына Павлика: тяжело резанула смерть, за рулем схватило сердце

Рудницкая рассказала о смерти сына Виктора Павлика. Коллаж
Украинская певица Анжелика Рудницкая, которая является крестной матерью умершего от рака сына Виктора Павлика Павла, рассказала, что у нее начались проблемы с сердцем после трагической новости.
Так, по словам Рудницкой, у нее "схватило сердце", когда она была за рулем – артистка ехала на фестиваль в город Луцк. Ей пришлось срочно обратиться к врачу. Об этом певица написала на личной странице в Facebook.
"Так тяжело резанула смерть Паши Павлика... Сегодня схватило сердце по дороге на фестиваль. Я была за рулем, додумалась позвонить врачу. Все сделала, как она рекомендовала. Села с лекарствами на пенек у дороги. Незнакомая женщина узнала и предложила помощь. Но как-то обошлось", – поделилась Рудницкая.
Могила Павла Павлика Facebook Анжелиики Рудницкой
Также она отметила, что смерть своего 21-летнего крестника пережила очень тяжело и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.
"Спасибо, друзья, за поддержку! Была уверена, что я – сильнее. Надо срочно восстанавливаться..." – добавила Анжелика.
Анжелика рудницкая, Виктор Павлик с новорожденным Павлом Instagram Анжелики Рудницкой
Напомним, ранее Анжелика Рудницкая показала снимки с похорон Павла Павлика, написав трогательное обращение к своему крестному сыну. Также отец умершего парня Виктор Павлик показал в сети душераздирающее видео с сыном в его последние дни жизни. От тяжелой болезни и 18 курсов химиотерапии парень практически не мог говорить и не открывал глаза.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сын украинского певца Виктора Павлика Павел боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника). Он умер 7 августа спустя почти два года после обнаружения страшного диагноза.
Смерть 21-летнего Павла Павлика вызвала ажиотаж в сети. Украинцы выразили свои соболезнования родным и близким.
Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла.
Певец рассказывал, что сперва болезнь у сына проявлялась лишь ощущением онемения в ногах, потом у парня начали отказывать конечности.
После первых этапов химиотерапии ему стало лучше, однако потом болезнь начала вновь прогрессировать.
Позже сын артиста Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось.
Виктор Павлик трогательно обратился к сыну после его признания.