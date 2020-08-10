Крестная мать умершего сына Павлика: тяжело резанула смерть, за рулем схватило сердце

Украинская певица Анжелика Рудницкая, которая является крестной матерью умершего от рака сына Виктора Павлика Павла, рассказала, что у нее начались проблемы с сердцем после трагической новости.

Так, по словам Рудницкой, у нее "схватило сердце", когда она была за рулем – артистка ехала на фестиваль в город Луцк. Ей пришлось срочно обратиться к врачу. Об этом певица написала на личной странице в Facebook.

"Так тяжело резанула смерть Паши Павлика... Сегодня схватило сердце по дороге на фестиваль. Я была за рулем, додумалась позвонить врачу. Все сделала, как она рекомендовала. Села с лекарствами на пенек у дороги. Незнакомая женщина узнала и предложила помощь. Но как-то обошлось", – поделилась Рудницкая.

Могила Павла Павлика Facebook Анжелиики Рудницкой

Также она отметила, что смерть своего 21-летнего крестника пережила очень тяжело и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

"Спасибо, друзья, за поддержку! Была уверена, что я – сильнее. Надо срочно восстанавливаться..." – добавила Анжелика.

Анжелика рудницкая, Виктор Павлик с новорожденным Павлом Instagram Анжелики Рудницкой

Напомним, ранее Анжелика Рудницкая показала снимки с похорон Павла Павлика, написав трогательное обращение к своему крестному сыну. Также отец умершего парня Виктор Павлик показал в сети душераздирающее видео с сыном в его последние дни жизни. От тяжелой болезни и 18 курсов химиотерапии парень практически не мог говорить и не открывал глаза.

Как сообщал OBOZREVATEL: