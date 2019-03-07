"Крепко кукуха уехала": автор хитов Пугачевой рассмешил одой Януковичу

Российский поэт-песенник Илья Резник, который сочиняет для Аллы Пугачевой песни, посвятил подхалимский стих сыну беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александру.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Денис Казанский, уточнив, что такая подборка "творений" была также посвящена регионалу Андрею Клюеву, Владимиру Литвинову и другим.

"Оказывается российский композитор Илья Резник (тот, который сочиняет песни Пугачевой, Киркорову и прочим живым мертвецам агонизирующей постсоветской эстрады) в 2011 году выпустил сборник омерзительных подхалимских стихов под названием "Две звезды и другие созвездия", – рассказал Казанский.

Виктор и Александр Янукович

По его словам, это "шедевр из шедевров", который долго пылился в неизвестности. Он посетовал, что подхалимские стихотворения дошли только сейчас.

"Крепко у ребят, конечно, кукуха уехала. Даже не знаю, что хуже - писать такие стихи или заказывать их и платить за это", – резюмировал Казанский.

В частности, Януковичу были посвящены следующие строки: (полное стихотворение ниже)

С тобой мне легко и ярко

Дружить, забыв тоску – печаль.

С тобой катаемся на яхтах,

На мерседесах мчимся вдаль.

Ты, Александр, зла не помнишь,

И руку слабому подашь.

Придешь товарищам на помощь

И в жизни друга не предашь!

Ответил Крыму Янукович,

Сын Януковича старшой:

- С тобой, Крым, одной мы крови,

Едины сердцем и душей.

В сети заметили, что "творения" поэта являются пошлостью. Хотя многих даже развеселил его подхалимаж.

"А вообще, конечно, мерзость пошлейшая", "Зато у пацана шаблон накатанный был. Раз два и ода готова. На поток поставил", "За Резника, наверное, литературные рабы пишут. Либо песни не его, либо эти стихи. Это ж бездарно", – посмеялись в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, советский и российский поэт-песенник Илья Резник в феврале 2018 года был внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

В 2018 году он устроил праздник в аннексированном Крыму, обвенчавшись со своей возлюбленной.

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