Креативности не занимать: необычные имена детей украинских звезд

Супругам Снежане и Сергею Бабкиным имя сына приснилось до его рождения, а украинская гимнастка Ирина Блохина назвала дочь в честь первой американской леди.

Сегодня уже не модно называть детей простыми именами. Тимофей, Василиса и Марк заменили традиционных Саш, Маш и Дим. Но наши знаменитости пошли еще дальше и дали своему чаду более оригинальные имена. Как назвали наследников Слава Каминская, Сергей и Снежана Бабкины, Оля Фреймут и другие отечественные селебрити – читай в материале OBOZREVATEL .

Слава Каминская

Солистка группы "НеАнгелы" со своим экс-супругом Эдгаром Каминским воспитывают двоих детей-погодок. Когда певица впервые рассекретила имя, то поклонники решили, что Слава назвала сына в честь актера Леонардо Ди Каприо. Тогда Каминской пришлось лично опровергнуть этот слух.

Каминская с детьми. Insragram Славы Каминской

"Знакомьтесь, Леонард Эдгарович Каминский! Прошу обратить внимание на отсутствие буквы "О" в конце имени, поскольку фамилия у него не Ди Каприо, а Каминский", – подписала она тогда первую фотографию с малышом.

Родители ласково называют сына Лео. К слову, дочь певица назвала Лаурой с ударением на букву "У", чтобы имя гармонично звучало вместе с именем брата.

Лаура и Леонард. Insragram Славы Каминской

Ольга Фреймут

Телеведущая назвала свою дочку крайне редким именем Евдокия. Почему Ольга отдала предпочтение такому имени неизвестно. Однако, Евдокией часто называли девочек в начале прошлого века, возможно, ее назвали в честь какой-нибудь бабушки. Отметим, что старшая дочь Фреймут носит имя Злата, а сын – Валерий.

Ольга Фреймут с сыном Валерией и младшей дочерью Евдокией. Insragram Ольги Фреймут

Влад Яма

Известный хореограф не любит сильно распространяться о личной жизни в сети. Сначала Влад долго скрывал свою жену Лилиану от публики, а теперь редко публикует снимки со своим сыном. К слову, известно, что мальчика зовут Леон.

Влад Яма с сыном и женой. Insragram Влада Ямы

Камалия

Привлекла внимание своим креативным подходом к подбору имен и певица Камалия. Вместе с мужем Мохаммадом Захуром они выбрали для своих девочек имена Арабелла и Мирабелла. Артистка объяснила, что Мирабелла в переводе с латинского означает "чудесная", а Арабелла – "вымоленна у Бога".

Камалия с семьей. Insragram Камалии

Снежана и Сергей Бабкины

Супруги третий раз стали родителями летом 2019 года. У пары родился сын Елисей. Как объяснили Сергей и Снежана в интервью, они не выбирали сами это имя, а ребенок сам подсказал его во сне. Имя Елисей имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог – спасение". Также супруги воспитывают сына Артура и дочь Веселину.

Сергей Бабкин с двумя сыновьями и дочерью Веселиной. Insragram Снежаны Бабкиной

Ирина Блохина

Украинская спортсменка, певица, актриса и телеведущая Ирина Блохина также подошла творчески к выбору имени для своих детей. Первая дочь гимнастки носит имя Жаклин в честь первой американской леди Жаклин Кеннеди. Блохина в своем блоге отмечала, что ей безумно нравится сочетание Жаклин Алексеевна. Сына Ирина с мужем назвали Габриель.

Ирина Блохина с семьей. Insragram Ирины Блохиной

Ольга Горбачева и Юрий Никитин

Украинская певица и продюсер воспитывают двух дочерей – Полину и Серафиму. Имя для первой дочери выбрал Юрий, а Ольга назвала Серафиму. Это имя ей пришло в голову, когда певица во время беременности путешествовала по Австралии.

Ольга Горбачева, Полина, Юрий Никитин и Серафима . Insragram Ольги Горбачевой

Как сообщал OBOZREVATEL, появились фото детей многодетных звезд-отцов. В подборку попали семьи Павлика, Скрипки, Доманского и других.