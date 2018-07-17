Креативная реклама МакДональдз стала хитом соцсетей

В сети распространился креативный рекламный ролик ресторанов быстрого питания МакДональдз, главным героем которого стал водитель и отец маленького ребенка, покупающий кофе на ходу, чтобы не разбудить малыша.

Коротким видео в Facebook поделились десятки тысяч пользователей.

Сюжет рекламы основан на ночном посещении заведения водителем, который не может остановиться или выйти из машины, чтобы сделать заказ, так как на заднем сидении спит его сын. Боясь разбудить ребенка, отец колесит вокруг здания МакДональдз в попытках шепотом сделать заказ.

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Всего за несколько дней ролик собрал в соцсети более полутора миллиона просмотров. Тысячи пользователей поделились им на личных страницах.

"Милейшая реклама на планете", "Поймут только отцы", - отметили некоторые из них в комментариях.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Киев засветился в рекламе всемирно известного бренда.