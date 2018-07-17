Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

Креативная реклама МакДональдз стала хитом соцсетей

825Читать новость на украинском

В сети распространился креативный рекламный ролик ресторанов быстрого питания МакДональдз, главным героем которого стал водитель и отец маленького ребенка, покупающий кофе на ходу, чтобы не разбудить малыша.

Коротким видео в Facebook поделились десятки тысяч пользователей.

Сюжет рекламы основан на ночном посещении заведения водителем, который не может остановиться или выйти из машины, чтобы сделать заказ, так как на заднем сидении спит его сын. Боясь разбудить ребенка, отец колесит вокруг здания МакДональдз в попытках шепотом сделать заказ.

Новости
Реклама с мостом на Троещину получила три престижных награды в Каннах

Всего за несколько дней ролик собрал в соцсети более полутора миллиона просмотров. Тысячи пользователей поделились им на личных страницах.

"Милейшая реклама на планете", "Поймут только отцы", - отметили некоторые из них в комментариях.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Киев засветился в рекламе всемирно известного бренда.

Объекты
McDonald'sвидеоFacebookсоцсети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги