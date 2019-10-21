"Кравец слабее!" В сети вспыхнул скандал из-за результатов "Танців з зірками"

В девятом эфире популярного проекта "Танці з зірками" шоу покинули Людмила Барбир и Дмитрий Жук. В сети разгорелись споры вокруг такого решения судей.

Так, многие поклонники шоу отметили, что в проекте остались участники, которые значительно слабее Барбир. Фото и видео с выступления пары размещено в Instagram.

Вместе со звездными парами на паркет вышли юные воспитанники танцевальных школ. Вечер был посвящен детским воспоминаниям героев.

Выступления пар оценивали четверо судей — Григорий Чапкис, Франциско Гомес, Екатерина Кухар и Влад Яма.

"Верните Барбир. Они лучше танцевали чем Булитко. Их нужно было убрать за хамское поведение", "Ушла главная претендентка на победу", "Объективно Елена Кравец была самой слабой", "Где справедливость? Кравец , которая вообще не двигается оставили , а Людмилу выгнали", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал вокруг восьмого выпуска шоу "Танці з зірками", где в ходе зрительского и судейского голосования вылетели Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Все подробности читайте здесь.

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