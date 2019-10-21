Главная Новости
21 октября • обновлено в 09:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Кравец слабее!" В сети вспыхнул скандал из-за результатов "Танців з зірками"

2.7т Читать материал на украинском

В девятом эфире популярного проекта "Танці з зірками" шоу покинули Людмила Барбир и Дмитрий Жук. В сети разгорелись споры вокруг такого решения судей.

Так, многие поклонники шоу отметили, что в проекте остались участники, которые значительно слабее Барбир. Фото и видео с выступления пары размещено в Instagram.

"Кравец слабее!" В сети вспыхнул скандал из-за результатов "Танців з зірками"
Новости
"Роковая женщина!" Кароль восхитила фигурой на "Танцях з зірками"

Вместе со звездными парами на паркет вышли юные воспитанники танцевальных школ. Вечер был посвящен детским воспоминаниям героев.

Выступления пар оценивали четверо судей — Григорий Чапкис, Франциско Гомес, Екатерина Кухар и Влад Яма.

"Верните Барбир. Они лучше танцевали чем Булитко. Их нужно было убрать за хамское поведение", "Ушла главная претендентка на победу", "Объективно Елена Кравец была самой слабой", "Где справедливость? Кравец , которая вообще не двигается оставили , а Людмилу выгнали", - пишут в сети.

"Кравец слабее!" В сети вспыхнул скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Кравец слабее!" В сети вспыхнул скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Кравец слабее!" В сети вспыхнул скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Кравец слабее!" В сети вспыхнул скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Кравец слабее!" В сети вспыхнул скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Кравец слабее!" В сети вспыхнул скандал из-за результатов "Танців з зірками"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал вокруг восьмого выпуска шоу "Танці з зірками", где в ходе зрительского и судейского голосования вылетели Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Все подробности читайте здесь.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Тема
Танцы со звездами
Тег
Танці з зірками
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
2
Смешно
1
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какая грязь!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel