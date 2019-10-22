"Это было вынужденное решение": Кравец рассказала о болезненном разрыве с дочерью

Дочь актрисы студии "Квартал 95" и проекта "Женский Квартал" Елены Кравец 16-летняя Маша не живет вместе с родителями.

Об этом Кравец призналась на шоу "Танці з зірками", участницей которого она сейчас является. В коротком ролике перед выходом на паркет актриса обмолвилась, что привыкла к тому, что дочери нет рядом. Затем со слезами на глазах она закрыла тему и не стала далее объяснять причину разлуки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Елена Кравец с дочкой Машей Фото: shock.com.ru

"Моя старшая дочь Маша танцует в "Тодесе" уже девятый год. Она меня вдохновила своим примером танцевать. Мы очень похожи, обе не любим, когда ограничивают свободу. Ей комфортно, что у нее своя жизнь, а у меня своя. Но давайте это упустим! Я не хочу акцентировать внимание на то, что она живет отдельно", — сказала Кравец.

Оказалось, что девочка живет отдельно от родных уже несколько месяцев. На такой шаг семья Кравец была вынуждена пойти из-за проблем с жильем.

Елена Кравец с дочерью и мужем Фото: Panorama

"Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жилищным вопросом, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно", — рассказывала ранее Елена в интервью для Tv.ua

Дочь Елены Кравец Маша Фото из Instagram

По словам Кравец, вопрос разрешился сам собой. Ей позвонили родители Машиной подруги и предложили, чтобы девочки жили вместе — они уже достаточно взрослые и ответственные.

"Первое время я волновалась, но знала, где она, знала, что она в безопасности, ведь я уверена в родителях подруги Маши. Она очень быстро повзрослела и стала настоящей хозяйкой", — отметила звезда.

Дочь Елены Кравец Маша Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Кравец показала, как выглядит ее дочь, удивив поклонников внешним сходством. Многие даже подумали, что они скорее сестры, чем мама с дочкой.

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