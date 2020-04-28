Кравец показала трогательное фото с детьми: сеть в восторге

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец восхитила сеть трогательным фото со своими младшими детьми.

На снимке были изображены близнецы Екатерина и Иван. Фото она разместила своей странице в социальной сети Instagram.

Елена Кравец instagram.com/lennykravets

"Фух... Спят, наконец-то. Три сказки, два компота, снова книжка, выбор "а с кем я буду спать?!" и долгий поиск любимого толстого кота... Потом снова "почитай" и "мам, мне надо рассказать тебе секрет..". В общем, вырубились. Но, ребята, какие же крутые детские книжки сейчас! Признаюсь честно, я фанат детской литературы. Некоторые книги покупаю как будто малышам на будущее, но на самом деле - себе сегодняшней", - написала Кравец.

"Какие милые", "Два ангелочка", "Какие сладкие детки", "Какое счастье", "Пусть растут здоровыми и счастливыми", "Спят усталые детишки", "Какие милашки", - комментируют фото в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Елена Кравец призналась, что устала от тем, на которые они шутят в "Вечернем квартале".

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