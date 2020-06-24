Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец заявила, что не собирается баллотироваться в мэры Киева или претендовать на пост министра культуры Украины.

Так, Елена на личной странице в Instagram отметила, что вообще политика ей не интересна, поэтому она хотела бы поставить точку в этом вопросе.

"Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все... Политика мне не интересна. Точка", – высказалась Кравец.

Кравец рассказала, что не пойдет в мэры Киева Instagram Елены Кравец

Сообщение актрисы "Квартала" разделило ее поклонников на "два лагеря". Некоторые из них написали, что артистка была б хорошим политиком и смогла бы "навести порядок".

Другие же отметили, что ей не следует начинать заниматься политической деятельностью, так как каждый человек должен "держаться за свое место". В случае Кравец – она прекрасная артистка, жена и мама.

Кравец из "Квартала 95" прокомментировала свой уход в политику Instagram Елены Кравец

Кравец из "Квартала 95" прокомментировала свой уход в политику Instagram Елены Кравец

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее одна из социологических служб включила в опрос касательно выборов мэра Киева актрису студии "Квартал 95" Елену Кравец. Также в сети распространяли информацию. что она может занять пост министра культуры Украины.