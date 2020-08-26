Кравец, Фреймут, Пикалов и другие: кто из украинских звезд заразился коронавирусом

С каждым днем опасной коронавирусной инфекцией заражаются все больше людей по всему миру. Пандемия не обходит и знаменитостей.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, кто из украинских звезд подхватил COVID-19 и кто уже выздоровел.

Маричка Падалко с детьми

25 августа стало известно, что телеведущая Маричка Падалко заразилась коронавирусом вместе с двумя своими детьми. Женщина рассказала, что ее сын уже выздоровел, а сама Маричка и ее старшая дочка продолжают лечиться.

По словам Падалко, первым заболел ее сын, однако семья не знала, что у мальчика был именно COVID-19. Позже в больницу с высокой температурой попала дочка ведущей. У Падалко симптомы появились позже, болезнь протекала в легкой форме – была повышена температура и сонливость.

Маричка Падалко и двое ее детей заразились COVID-19 (Instagram Марички Падалко)

При этом, телеведущая отметила, что ее семья придерживалась всех рекомендаций по соблюдению карантина, но несмотря на это переболела COVID'ом.

Александр Пикалов

Украинский комик, участник студии "Квартал 95" Александр Пикалов уже переболел коронавирусом. Артист заявлял, что перенес болезнь в средней форме и где-то около недели находился под наблюдением врачей в больнице. Он также рассказывал о симптомах COVID-19, с которыми столкнулся, отметив: чувствовал себя в то время так, будто его "сбила машина".

"Состояние было такое, будто сбила машина. В моей жизни было, когда меня сбивала машина, я тогда был на мотоцикле, поэтому знаю, что это такое. У меня была классическая форма болезни: температура 37,5 восемь дней. Ломило все тело. В общем, чувствовал себя полным дураком", – заявлял он.

Александр Пикалов переболел коронавирусом (фото – kvartal95.com)

Елена Кравец

Представители актрисы "Квартала 95" Елены Кравец 25 августа также подтвердили, что артистка заражена коронавирусом. Они отметили, что съемки новых выпусков "Вечернего квартала" прошли без знаменитости.

Елена Кравец заразилась коронавирусом (Instagram Елены Кравец)

Ольга Фреймут

23 августа украинская телеведущая Ольга Фреймут подтвердила информацию о своем заражении коронавирусом. Знаменитость заявляла: где заболела и как – она не знает. Сейчас телеведущая находится на лечении и самоизоляции дома.

Ольга Фреймут заразилась коронавирусом (Instagram Ольги Фреймут)

Напомним: 30 августа на телеканале "1+1" стартует новый сезон шоу "Танці з зірками", в котором должна была принять участие и Ольга Фреймут. Ее партнером стал танцор Илья Падзина. На данный момент участие телеведущей в проекте под вопросом.

Елена Зеленская с сыном

Жена президента Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавирусной инфекции и уже выписалась из больницы. О том, что у первой леди обнаружили COVID-19 стало известно 12 июня, а через несколько дней ее госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Елена Зеленская переболела коронавирусом (Instagram Елены Зеленской)

Позже первая леди подтвердила, что ее 7-летний сын Кирилл также переболел коронавирусом. Сейчас, по словам медиков, они имеют достаточно антител и заболеть вновь не могут.

Владимир и Елена Зеленские с детьми (Instagram Владимира Зеленского)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко переболела коронавирусом. Женщина несколько недель провела дома в изоляции – ее не госпитализировали из-за переполненных больниц.

Также, по словам звезды, врачи не назначили ей никаких препаратов для борьбы с коронавирусом. В конце марта 2020 года Ольга сообщила, что спустя несколько недель полностью излечилась.