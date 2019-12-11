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11 декабря • обновлено в 10:56
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"Красотки!" Популярные украинские певицы восхитили сеть фото в белье

2.6т
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Популярные украинские певицы, солистки группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха и Слава Каминская показали поклонникам новый яркий снимок. На нем они позировали в брюках и коротких топах.

Снимок Каминская разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Слава Каминская и Виктория Смеюха

Слава Каминская и Виктория Смеюха

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"Красотки", "Какое офигенное фото", "Богини", "Красотули", "Это сильно красивое фото", "Слава, какая же ты красивая", - пишут в сети.

"Красотки!" Популярные украинские певицы восхитили сеть фото в белье
"Красотки!" Популярные украинские певицы восхитили сеть фото в белье
"Красотки!" Популярные украинские певицы восхитили сеть фото в белье
"Красотки!" Популярные украинские певицы восхитили сеть фото в белье
"Красотки!" Популярные украинские певицы восхитили сеть фото в белье

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Слава Каминская развелась с мужем, став одной из самых обсуждаемых певиц на некоторое время. После разрыва она начала радовать поклонников пикантными снимками.

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Автор
Мария Дидык
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