"Красотки длинноногие": Полякова и ее 14-летняя дочь блеснули шикарными фигурами в бикини

Украинская певица Оля Полякова и ее 14-летняя дочь Маша похвастались идеальными фигурами в соблазнительных купальниках.

Снимками с отдыха в Мексике артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Оля Полякова с дочкой Машей Instagram @polyakovamusic

На фото Полякова позирует в белом купальнике, а Маша – в изумрудном. При этом, мама и дочь демонстрируют шикарные формы.

Оля Полякова с дочкой Машей Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова с дочкой Машей Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова с дочкой Машей Instagram @polyakovamusic

Снимки вызвали бурную реакцию среди поклонников звезды. В частности, фанаты обратили внимание на длинные ноги и Оли, и Маши.

"Какие же вы красотки длинноногие", "Ноги от ушей", "Не скажешь, что мама и дочь", "Нереальные стройняшки", – восхищались в комментариях поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Оли Поляковой Мария восхитила поклонников фото с мамой. Так, пользователи сети отметили, что девочка очень похожа на свою звездную родительницу.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.