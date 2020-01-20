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20 января • обновлено в 10:00
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"Красотки длинноногие": Полякова и ее 14-летняя дочь блеснули шикарными фигурами в бикини

1.3т
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Украинская певица Оля Полякова и ее 14-летняя дочь Маша похвастались идеальными фигурами в соблазнительных купальниках.

Снимками с отдыха в Мексике артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Оля Полякова с дочкой Машей

Оля Полякова с дочкой Машей

Instagram @polyakovamusic

Новости
"Наверное, мамин": дочка Поляковой позабавила сеть фото в купальнике

На фото Полякова позирует в белом купальнике, а Маша – в изумрудном. При этом, мама и дочь демонстрируют шикарные формы.

Оля Полякова с дочкой Машей

Оля Полякова с дочкой Машей

Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова с дочкой Машей

Оля Полякова с дочкой Машей

Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова с дочкой Машей

Оля Полякова с дочкой Машей

Instagram @polyakovamusic

Снимки вызвали бурную реакцию среди поклонников звезды. В частности, фанаты обратили внимание на длинные ноги и Оли, и Маши.

"Какие же вы красотки длинноногие", "Ноги от ушей", "Не скажешь, что мама и дочь", "Нереальные стройняшки", – восхищались в комментариях поклонники.

"Красотки длинноногие": Полякова и ее 14-летняя дочь блеснули шикарными фигурами в бикини
"Красотки длинноногие": Полякова и ее 14-летняя дочь блеснули шикарными фигурами в бикини
"Красотки длинноногие": Полякова и ее 14-летняя дочь блеснули шикарными фигурами в бикини
"Красотки длинноногие": Полякова и ее 14-летняя дочь блеснули шикарными фигурами в бикини
"Красотки длинноногие": Полякова и ее 14-летняя дочь блеснули шикарными фигурами в бикини
"Красотки длинноногие": Полякова и ее 14-летняя дочь блеснули шикарными фигурами в бикини
"Красотки длинноногие": Полякова и ее 14-летняя дочь блеснули шикарными фигурами в бикини
"Красотки длинноногие": Полякова и ее 14-летняя дочь блеснули шикарными фигурами в бикини
"Красотки длинноногие": Полякова и ее 14-летняя дочь блеснули шикарными фигурами в бикини

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Оли Поляковой Мария восхитила поклонников фото с мамой. Так, пользователи сети отметили, что девочка очень похожа на свою звездную родительницу.

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Автор
Анна Михно
Персона
Оля Полякова
Место
Украина
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