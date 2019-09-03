"Красотка!" Внучка Боярского поразила сеть огромной грудью

Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина порадовала поклонников новым снимком.
В этот раз на своей странице в Instagram она поделилась фотографией из кафе, в котором отдыхала в юбке и откровенном топе с глубоким декольте, через которое видно огромную грудь.
Михаил и Екатерина Боярские
instagram /kboyarskaya98
Поклонников впечатлил снимок Боярской, которая часто демонстрирует пышные формы в соцсети.
Екатерина Боярская
instagram /kboyarskaya98
"Вечно грудь покажет", "Что-то бокальчик по ощущениям размером с графин", "Моя маленькая", "Красотка", "Ой, не нагляжусь", – отреагировали в комментариях.
Екатерина Боярская в соблазнительной фотосессии
instagram /kboyarskaya98
Внучка Боярского на отдыхе
instagram /kboyarskaya98
Внучка Боярского в соблазнительном платье
instagram /kboyarskaya98
Внучка Боярского с глубоким декольте на отдыхе
instagram /kboyarskaya98
Екатерина Боярская показала длинные ноги
instagram /kboyarskaya98
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярская порадовала поклонников пикантным снимком. Она позировала в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.
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