"Красотка!" Внучка Боярского поразила сеть огромной грудью

Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина порадовала поклонников новым снимком.

В этот раз на своей странице в Instagram она поделилась фотографией из кафе, в котором отдыхала в юбке и откровенном топе с глубоким декольте, через которое видно огромную грудь.

Михаил и Екатерина Боярские instagram /kboyarskaya98

Поклонников впечатлил снимок Боярской, которая часто демонстрирует пышные формы в соцсети.

Екатерина Боярская instagram /kboyarskaya98

"Вечно грудь покажет", "Что-то бокальчик по ощущениям размером с графин", "Моя маленькая", "Красотка", "Ой, не нагляжусь", – отреагировали в комментариях.

Екатерина Боярская в соблазнительной фотосессии instagram /kboyarskaya98

Внучка Боярского на отдыхе instagram /kboyarskaya98

Внучка Боярского в соблазнительном платье instagram /kboyarskaya98

Внучка Боярского с глубоким декольте на отдыхе instagram /kboyarskaya98

Екатерина Боярская показала длинные ноги instagram /kboyarskaya98

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярская порадовала поклонников пикантным снимком. Она позировала в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.

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