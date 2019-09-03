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3 сентября • обновлено в 22:48
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"Красотка!" Внучка Боярского поразила сеть огромной грудью

3.3т Читать материал на украинском

Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина порадовала поклонников новым снимком.

В этот раз на своей странице в Instagram она поделилась фотографией из кафе, в котором отдыхала в юбке и откровенном топе с глубоким декольте, через которое видно огромную грудь.

Михаил и Екатерина Боярские

Михаил и Екатерина Боярские

instagram /kboyarskaya98

Поклонников впечатлил снимок Боярской, которая часто демонстрирует пышные формы в соцсети.

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская

instagram /kboyarskaya98

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"Вечно грудь покажет", "Что-то бокальчик по ощущениям размером с графин", "Моя маленькая", "Красотка", "Ой, не нагляжусь", – отреагировали в комментариях.

"Красотка!" Внучка Боярского поразила сеть огромной грудью
"Красотка!" Внучка Боярского поразила сеть огромной грудью
"Красотка!" Внучка Боярского поразила сеть огромной грудью
"Красотка!" Внучка Боярского поразила сеть огромной грудью
Екатерина Боярская в соблазнительной фотосессии

Екатерина Боярская в соблазнительной фотосессии

instagram /kboyarskaya98

Внучка Боярского на отдыхе

Внучка Боярского на отдыхе

instagram /kboyarskaya98

Внучка Боярского в соблазнительном платье

Внучка Боярского в соблазнительном платье

instagram /kboyarskaya98

Внучка Боярского с глубоким декольте на отдыхе

Внучка Боярского с глубоким декольте на отдыхе

instagram /kboyarskaya98

Екатерина Боярская показала длинные ноги

Екатерина Боярская показала длинные ноги

instagram /kboyarskaya98

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярская порадовала поклонников пикантным снимком. Она позировала в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.

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Персона
Михаил Боярский
Теги
шоу-бизнес Красота
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Борисс Робот
Борисс Робот
нашла чем удивить... вымя показала...
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Mega Death
Mega Death
Тема сисек не раскрыта((
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