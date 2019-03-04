"Красотка": Никитюк восхитила сеть фото в купальнике

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников фотографией в купальнике. Так, она разместила снимок на котором позировала на фоне заката солнца на побережье океана.

Фото Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram, чем вызвала восторг у своих поклонников.

Пользователям сети очень понравилось фото артистки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Никитюк обнажилась в ванной. Соответствующий снимок она опубликовала в своем Instagram, уточнив, что таким образом расслабляется после длительного перелета.

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