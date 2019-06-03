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"Красотка": Дорофеева восхитила сеть сексуальным фото

3.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева восхитила своих фанатов откровенным фото. На нем она позирует в ярком прозрачном наряде, который подчеркивает ее стройную фигуру.

Снимок она разместила на своей странице в Instagram. Фолловеры артистки оставили сотни позитивных комментариев и тысячи лайков.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

novyny.online.ua

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"Надя, ты просто прекрасная и милая", "Я восхищаюсь тобой! Я мечтаю быть такой же уверенной в себе, как и ты", "Красотка", "Вы такая красивая, милая и задорная", "Такая классная", "Надюша, ты просто бомба!", - пишут в сети.

"Красотка": Дорофеева восхитила сеть сексуальным фото
"Красотка": Дорофеева восхитила сеть сексуальным фото
"Красотка": Дорофеева восхитила сеть сексуальным фото
"Красотка": Дорофеева восхитила сеть сексуальным фото
"Красотка": Дорофеева восхитила сеть сексуальным фото
"Красотка": Дорофеева восхитила сеть сексуальным фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, Дорофеева покорила своих фанатов в сети откровенным снимком, на котором продемонстрировала оголенную "пятую точку". Звезда отправилась на отдых в Турцию, где сфотографировалась в откровенном купальнике.

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Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
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