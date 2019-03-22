Красиво жить не запретишь: российская певица купила золотой "Бентли" за $500 тысяч

Российская певица Жасмин стала счастливой обладательницей роскошной иномарки — серо-золотого Bentley Mulsanne, стоимость которого составляет 33,5 миллиона рублей (526.000 $).

Как сообщает Super.ru, артистка выбрала для себя одну из самых дорогий моделей авто этой марки, так что теперь, где бы она не появлялась, — к ней приковано все внимание. Также, по словам издания, по столице Жасмин ездит с "блатными" номерами 777.

Жасмин Фото: instagram/jasmin

Фото: super.ru

Фото: super.ru

Фото: super.ru

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Фото: super.ru

Отмечается, что роскошная жизнь певицы уже не в первый раз привлекает внимание. Так, несколько лет назад блогери решили "разобрать" гардероб звезды и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Специально для них в доме Жасмин есть оборудовання комната.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская артистка, жена миллиардера Мохаммада Захура Камалия показала свой роскошный особняк.

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